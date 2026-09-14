Sale a la luz la posible causa de la muerte de Hayden Panettiere por oxicodona adulterada con fentanilo

Han salido a la luz nuevos y estremecedores detalles en torno al trágico fallecimiento de Hayden Panettiere.

Según han informado en exclusiva varias fuentes policiales con conocimiento directo del caso a TMZ, la actriz de 36 años habría fallecido tras ingerir una dosis letal de oxicodona adulterada con fentanilo el pasado 16 de agosto.

Las pesquisas apuntan a que la intérprete mantenía desde hacía tiempo una relación continuada con un "traficante de drogas de larga data" afincado en Los Ángeles, quien le suministraba habitualmente diversos medicamentos de prescripción médica en el mercado negro, entre los que se encontraba la oxicodona.

Según han detallado los investigadores, Panettiere habría consumido varias de las sustancias adquiridas a este camello durante el vuelo que la trasladó desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur el día previo a su muerte.

Hayden Panettiere | Reuters

Las autoridades mantienen como hipótesis principal que la mañana en que perdió la vida tomó una de esas píldoras de oxicodona sin saber que contenía fentanilo.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Los Ángeles se ha sumado activamente a las investigaciones coordinadas junto a la DEA de Carolina del Sur y las fuerzas del orden locales.

Los agentes federales se encuentran reconstruyendo detalladamente la relación entre la actriz y su proveedor con el objetivo prioritario de rastrear la procedencia exacta de la pastilla mortal y atribuir responsabilidades penales.

Las fuentes policiales señalan que el procedimiento guarda evidentes similitudes con el caso del rapero Mac Miller, cuya trágica muerte por sobredosis concluyó con la condena del narcotraficante que le suministró las drogas adulteradas.

Aunque los investigadores advierten que la conclusión definitiva de la causa del fallecimiento dependerá de los resultados oficiales de los análisis toxicológicos (que continúan pendientes), la teoría de la pastilla contaminada es la principal línea con la que trabajan.

Hayden Panettiere y Brian Hickerson en 2019 | Getty Images

Un indicio clave en las pesquisas se centra en la bolsa de medicamentos recetados que su novio, Brian Hickerson, entregó a los servicios de emergencia en cuanto hicieron acto de presencia en el apartamento de alquiler vacacional donde se alojaban.

Resultará determinante para la investigación establecer si entre los fármacos entregados se hallan más píldoras que contengan fentanilo.

Tal y como se dio a conocer tras el suceso, fue el propio Hickerson quien le administró Narcan a Panettiere e inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar al percatarse de que la actriz no respondía a ningún estímulo, una intervención de urgencia previa a la llegada de los paramédicos que lamentablemente no pudo salvarle la vida.