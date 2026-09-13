La drástica decisión de Pierce Brosnan y su mujer tras 26 años por miedo a los terremotos: "Vivimos sobre una falla"

Pierce Brosnan y su mujer, Keely Shaye Brosnan, están preparados para cerrar uno de los capítulos más importantes de su vida. El matrimonio quiere desprenderse de su espectacular mansión frente al mar en Malibu después de 26 años viviendo en ella.

¿La razón? El temor que tienen a los incendios y los terremotos que amenazan la zona.

Pierce Brosnan y su mujer, Keely Shaye | Gtres

El actor de 73 años ha explicado en una entrevista con The Times los motivos que han llevado a la pareja a plantearse abandonar la que ha sido su casa familiar durante más de dos décadas: "Nos hemos salvado de los incendios varias veces. Pero creo que es hora de mudarnos. Todo cambia, todo se desmorona".

Pero hay otro elemento que pesa especialmente en su decisión. El intérprete ha sorprendido al mostrarse muy desconfiado por la posibilidad a que un gran terremoto colapse la zona donde viven.

"Vivimos junto a este cuerpo de agua sobre una falla en un anillo sísmico. Eso genera miedo", ha reconocido el intérprete.

Pierce Brosnan en el estreno de la temporada 2 de Mobland | Gtres

Y es que, aunque la probabilidad o fecha exacta para el llamado Big One en California no se sepa, los expertos llevan años advirtiendo que es un evento inevitable. De hecho, fallas como la de San Andrés han acumulado su mayor nivel de tensión en al menos 1.000 años.

Brosnan y Keely compraron la propiedad en el año 2000 por 7,35 millones de dólares, poco antes de contraer matrimonio en 2001. El actor y la periodista transformaron posteriormente el terreno para construir desde cero una espectacular residencia. La mansión se convirtió en el hogar familiar en el que la pareja crio a sus dos hijos, Dylan y Paris.