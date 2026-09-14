La hija de Naomi Watts y Liev Schreiber, la primera mujer trans en ganar el premio a la Modelo Revelación del Año: "Gracias a quienes allanaron el camino"

La hija modelo de los actores Naomi Watts y Liev Schreiber, Kai Schreiber, ha marcado un hito en la industria de la moda al ser galardonada con el prestigioso premio a la Modelo Revelación del Año.

Durante la ceremonia de los Fashion Media Awards, organizada por The Daily Front Row, la joven de 17 años celebró el reconocimiento en un emotivo discurso recogido por Daily Mail.

Llevando un minivestido verde lima de Valentino acompañado por un espectacular collar de joyas, Kai agradeció a quienes la han "recibido tan amablemente en este hermoso mundo de la moda", asegurando estar "sumamente emocionada de poder aprender más sobre ello cada día y poder llamarlo mi trabajo".

Kai Schreiber | Gtres

El momento más aclamado de la noche llegó cuando la joven destacó la relevancia de su galardón: "También soy la primera chica trans en ganar este premio", expresó entre los aplausos del público.

La modelo calificó el logro de "surrealista" y quiso poner en valor a quienes abrieron el camino antes que ella: "No habría sido posible si no fuera por todas mis compañeras que me allanaron el camino en esta industria. Llevo eso conmigo a todas partes".

La hija de Watts concluyó su breve discurso diciendo: "Por decirlo suavemente, he encontrado a mi familia de la moda, y no podría estar más feliz".

En su intervención, Kai también dedicó un cariñoso reconocimiento a sus padres (quienes se separaron en 2016) "por su apoyo incondicional y su dedicación para hacerme feliz y hacer realidad mis sueños", enfatizando: "Tengo muchísima suerte de contar con vuestro apoyo".

Asimismo, tuvo palabras de gratitud hacia la firma Maison Valentino "no solo por diseñar este atuendo, sino por ser quienes me presentaron a esta comunidad y por seguir creyendo en mí".

Kai Schreiber y Naomi Watts | Gtres

Tanto Naomi Watts como Liev Schreiber estuvieron presentes para respaldar a su hija. La protagonista de The Ring posó orgullosa en la alfombra roja junto a Kai, mientras que el actor de Ray Donovan fue fotografiado dándole un beso en la mejilla durante la gala.

El triunfo de Kai respalda la ambición profesional que ya mostró en 2025 durante una entrevista con la revista Interview, donde afirmó con rotundidad que quiere "ser una supermodelo. Punto".

Asimismo, celebró la diversidad de la industria: "Es genial que exista una comunidad fuerte como la nuestra en el mundo de la moda; realmente es una toma de control por parte de las 'muñecas'".