Marc Giró y Cara al Show se coronan en el FesTVal 2026: el formato que triunfa en laSexta

Marc Giró ha recibido uno de los Premios FesTVal 2026 durante la gala de clausura del festival en Vitoria, un reconocimiento que pone en valor la personalidad que luce en Cara al Show.

El presentador ha encontrado en laSexta el escenario perfecto para desarrollar su particular manera de entender la televisión.

Marc Giró en la alfombra naranja del FesTVal 2026 | FesTVal de Vitoria-Gasteiz

El galardón ha sido recogido por el propio Marc Giró junto a Carlos Fernández, en representación de Atresmedia, en una entrega que ha servido para celebrar la evolución de un programa que llegó a la cadena como una apuesta diferente y que rápidamente ha conseguido hacerse un hueco en la programación.

Giró seguirá esta temporada con su humor irreverente y analizando la actualidad entre conversaciones con grandes nombres de la cultura y el entretenimiento.

Marc Giró | laSexta.com

Por el programa han pasado ya nombres como Pedro Almodóvar, Ricardo Darín, Nawja Nimri, Antonio Orozco, Roberto Leal, Quim Gutiérrez, Inma Cuesta, Anna Castillo, Alaska o Jorge Drexler, entre muchos otros.

El premio del FesTVal supone un gran reconocimiento para esa apuesta en un año especialmente significativo para laSexta, que celebra sus 20 años.