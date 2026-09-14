El novio de Hayden Panettiere, detenido en un bar: al esposarlo se encaró con la policía sobre la muerte de la actriz

Brian Hickerson, novio de la fallecida actriz Hayden Panettiere, ha vuelto a protagonizar un turbulento episodio policial tras verse involucrado en un altercado en un bar de Greenville (Carolina del Sur).

Un portavoz del Departamento de Policía de la localidad confirmó a Page Six que las fuerzas de seguridad acudieron al establecimiento Wild Wing Cafe el pasado 12 de septiembre sobre las 21:10 horas tras recibir el aviso de una supuesta agresión.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a Brian, a su hermano Zach y a otros clientes implicados en la pelea.

Según el informe policial, Zach se encontraba "muy ebrio" y comenzó a gritar palabrotas, motivo por el cual fue arrestado por alteración del orden público y trasladado al Centro de Detención del Condado de Greenville. Brian fue retenido temporalmente pero finalmente quedó en libertad en el propio lugar de los hechos sin que se le presentaran cargos.

Durante el arresto, se difundió en X un vídeo en el que se observa a Brian sentado en el suelo y esposado mientras grita a los agentes: "GPD (Departamento de Policía de Greenville) lo filtró cuando murió mi novia", en clara alusión a la trágica muerte de Panettiere.

Según la información adelantada por TMZ, los hermanos llevaban horas bebiendo en el local cuando Brian se acercó a la barra a entablar conversación con otros clientes, derivando la interacción en una intensa discusión.

En las imágenes obtenidas por el medio se aprecia a Hickerson lanzando una silla hacia atrás en un momento de gran tensión mientras los presentes le exigen a gritos que se detenga, llegando un hombre a levantarlo a la fuerza por detrás hasta que la gente le pide que lo suelte.

Tanto Brian como Zach se encontraban en el apartamento de alquiler vacacional (Airbnb) de Greenville donde falleció Panettiere el pasado 16 de agosto.

El mes pasado, Zach reveló a TMZ que Brian le administró Narcan a la actriz tras despertarse de una siesta y hallarla inconsciente, avisando de inmediato a los servicios de emergencia mientras entre ambos intentaban realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito.

Hayden Panettiere y Brian Hickerson en 2019 | Getty Images

Este altercado se suma al largo historial de problemas judiciales de Hickerson, quien ya fue arrestado en reiteradas ocasiones por episodios de violencia doméstica contra la propia Panettiere.