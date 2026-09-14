Blanca Suárez habla tras el revuelo por sus imágenes con su ex Miguel Ángel Silvestre: "Suponía que era un tanto goloso"

Blanca Suárez se ha convertido en una de las grandes personalidades del fin de semana durante la celebración de los actos de la llegada de la Fórmula 1 a Madrid.

La intérprete, que admitió entre risas estar adentrándose recientemente en el mundo de ese deporte y no considerarse aún una experta en la materia, aprovechó el evento para repasar el agitado momento profesional y personal que atraviesa.

Y es que la actriz viene de cerrar una etapa fundamental en su carrera tras acabar el rodaje de la tercera temporada de la serie Respira.

Un proyecto que la ha acompañado a lo largo de los últimos tres años: "Resaca emocional", ha definido Suárez sobre el estado en el que se encuentra tras decir adiós al equipo de la producción, con quienes asegura haber formado una auténtica "familia".

Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre en Venecia | Instagram @blanca_suarez

Más allá de sus proyectos en la pantalla, la actriz se convirtió en el centro de todas las miradas hace unos días tras su reencuentro con Miguel Ángel Silvestre durante la celebración del Festival de Cine de Venecia. Recordemos que los actores fueron pareja durante 3 años hasta que rompieron en el año 2014.

Al ser preguntada por el revuelo causado por sus fotografías juntos, la intérprete no dudó en reconocer que era consciente del impacto que provocarían las imágenes: "Suponía que era un tanto goloso", afirmó con naturalidad sobre el interés mediático que despiertan. Puedes ver el vídeo integro arriba en la noticia.

Blanca restó trascendencia al momento, aclarando que mantienen una excelente relación y que la coincidencia se produjo como una reunión habitual entre compañeros de profesión.

Aún así, quiso quitarle importancia a la expectación generada en redes, asegurando que muchas veces comparte contenido "sin más", sin imaginar la repercusión que posteriormente puede alcanzar.