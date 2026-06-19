El zasca de Angelina Jolie a Brad Pitt tras su divorcio: "Han vuelto mis ganar de luchar"

Angelina Jolie ha decidido hablar sin tapujos sobre la etapa más oscura de su vida personal tras su divorcio con Brad Pitt.

Coincidiendo con la promoción de su próximo estreno, Couture, la actriz de 51 años ha concedido una entrevista a la revista Variety en la que lanza una sutil referencia hacia su exmarido al rememorar las graves consecuencias emocionales que le acarreó su conocida ruptura en el año 2016.

Con gran honestidad, la intérprete ha reconocido que el doloroso proceso de separación la anuló por completo a nivel profesional, hasta el punto de tirar la toalla en la industria: "Había dejado de actuar antes de mi divorcio. Me estaba centrando en la dirección y pensaba que estaría trabajando en proyectos internacionales".

Sin embargo, tras casi una década de un durísimo y mediático proceso judicial para disolver su matrimonio y acordar la custodia de sus seis hijos, la estrella asegura haber resurgido de sus cenizas.

Angelina Jolie en el Festival de San Sebastián | Gtres

Dejando claro el desgaste que sufrió por culpa de su ex, Jolie ha enviado un rotundo mensaje de superación: "Creo que por fin he recuperado mi espíritu luchador. Lo perdí por un tiempo. Me desanimé un poco, pero está volviendo en gran parte gracias a mis hijos, que ya son mayores y me animan a seguir adelante".

Una redención familiar que viene de lejos, puesto que Angelina Jolie ya admitió en su día a la revista Vogue que en 2017 redujo drásticamente sus apariciones en la gran pantalla porque "tenía mucho que sanar". En aquel momento dijo: "Siento que hace una década que no soy yo misma, en cierto modo. Y no quiero entrar en detalles".

La ganadora del Oscar ha querido dejar claro que su regreso por la puerta grande a la interpretación se lo debe exclusivamente al apoyo incondicional de sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.

Según explica, se vio obligada a ponerse de nuevo delante de las cámaras para ganar dinero rápido sin descuidar la crianza: "De repente, la única manera de estar más tiempo en casa y ausentarme por cortos periodos de tiempo, o de ganar una buena cantidad de dinero, era volver a actuar".

"Mis hijos ya tienen casi 18 años, así que ahora quieren verme viajar por el mundo, quieren que salga y haga cosas. Me conocen mejor que nadie y todavía les caigo bien, lo cual dice mucho. Creo que me animan mucho a retomar aspectos de mí misma que tal vez no me había sentido tan libre para explorar", confesaba.

Angelina Jolie junto a sus hijos | Getty

Esta buena relación que han formado los jóvenes en torno a su madre contrasta drásticamente con la nula relación que mantienen con el oscarizado actor de Érase una vez en Hollywood. Desde que estallara el escándalo en 2016 por un presunto incidente violento a bordo de un avión privado (un caso que el FBI y los servicios sociales archivaron sin presentar cargos), el distanciamiento entre los hijos y su padre es absoluto.

De hecho, varios de ellos han tomado medidas drásticas para romper cualquier vínculo con su padre. El pasado mes de mayo, Shiloh solicitó legalmente eliminar el "Pitt" de su apellido compuesto para pasar a llamarse de forma oficial Shiloh Nouvel Jolie.

Un camino idéntico al de sus hermanos mayores Maddox y Zahara, quienes ya han presentado solicitudes similares ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, o la pequeña Vivienne, que ya ejerce en los créditos de Broadway prescindiendo por completo del apellido de su padre.