Muere la actriz Mary Rivera, la inolvidable abuela de Ned en SpiderMan: Sin camino a casa

El universo cinematográfico de Marvel está de luto por la pérdida de uno de sus rostros más entrañables y recordados por los fans.

Y es que justo después del estreno de la nueva entrega de la saga Spiderman: Brand New Day, la actriz Mary Rivera ha fallecido a los 82 años tras sufrir un derrame cerebral.

Según informan los familiares a TMZ, la intérprete que dio vida a Lola, la carismática abuela de Ned Leeds en la taquillera SpiderMan: Sin camino a casa (2021), permanecía en coma hasta que sus seres queridos tomaron la difícil decisión de retirarle el soporte vital dado su irreversible pronóstico.

Nacida en Filipinas y exmisionera de profesión, Rivera llegó al reparto del éxito de Marvel casi por casualidad después de que su hija la animara a presentarse a un casting abierto que buscaba a una abuela filipina residente en Hawái.

En la prueba, Rivera encandiló al equipo simplemente hablando de su vida y del orgullo que sentía por sus cuatro hijos y 11 nietos. Esa autenticidad traspasó la pantalla en una de las secuencias más icónicas de la película, donde su personaje acogía en su salón a las diferentes versiones de SpiderMan con total naturalidad.

Jacob Batalon menciona a Mary Rivera en una publicación de Instagram | Instagram Entertainment Weekly

Tras conocerse la noticia, el propio Jacob Batalon ha querido rendirle un sentido homenaje en una publicación de Instagram despidiéndose de su abuela en la ficción con un emotivo comentario: "Descansa en el paraíso, Lola".