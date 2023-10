William Moseley recuerda Las Crónicas de Narnia con una foto con Ben Barnes y los fans no pueden creer que haga 18 años

La saga de Las Crónicas de Narnia conquistó a millones de fans tras el estreno de la primera entrega convirtiéndose en un icono para toda una generación que disfrutó con las aventuras de cuatro hermanos que se adentraron, a través de un armario, en el mágico mundo de Narnia. Su estreno fue en 2005 y se han cumplido ya 18 años, que se dice pronto.

La adaptación de las novelas fantásticas se convirtió en un éxito en taquilla haciendo realidad tres películas y lanzando la carrera de muchos de sus actores quienes, casi 20 años después, continúan recordando con cariño la icónica y mágica saga.

William Moseley, quien interpretó al bondadoso y valiente rey Peter, no duda en recordar de vez en cuando algunos momentos de aquella etapa y protagonizando reencuentros con otros compañeros de rodaje.

Así lo ha vuelto a demostrar en esta ocasión compartiendo una tierna fotografía, a través de su cuenta de Instagram, del rodaje de la segunda entrega de la saga, Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian, que tuvo lugar en 2008.

William Moseley recuerda Las Crónicas de Narnia | Instagram

"Recuerdos con Andrew Adamson y Ben Barnes en el set de El Príncipe Caspian", ha escrito Moseley en el pie de foto junto al hashtag "Día de Narnia".

En la imagen podemos verle enfundado en su imponente armadura de caballero junto al director de las cintas, Adamson, y Barnes, quien daba vida al atractivo príncipe Caspian.

Más de 10 años después desde el estreno de la última cinta de la saga, Barnes y Moseley continúan embarcados en el mundo de la actuación y han continuado desarrollando sus trayectorias.

Sin embargo, mientras que, últimamente, Barnes ha participado en exitosos proyectos como Shadow and Bone o The Punisher, por su parte Moseley ha estado más apartado de la pantalla desde su serie The Royals, salvo por esporádicos proyectos como la cinta de 2022, Secuestro en Directo, que protagonizó junto a Mel Gibson y Enrique Arce (La Casa de Papel).