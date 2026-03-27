William Levy rehace su vida y presenta a su nueva novia tras su turbulenta ruptura con Elizabeth Gutiérrez

William Levy ha dado un paso importante en su vida personal. Tras meses de rumores, el actor ha hecho oficial su relación con Jenifer Camacho, con quien ya se deja ver abiertamente en redes sociales y en distintos eventos.

El protagonista, que durante más de 20 años mantuvo una relación con Elizabeth Gutiérrez (madre de sus dos hijos), pone así punto y final a una etapa marcada por altibajos y una ruptura especialmente mediática. Su separación no fue precisamente tranquila y llegó a estar rodeada de polémica, con episodios tensos que incluso derivaron en la intervención policial.

Ahora, Levy parece haber pasado página. En los últimos días ha compartido imágenes junto a su nueva pareja, mostrando momentos de complicidad y dejando claro que atraviesa un momento personal mucho más estable.

La pareja ha sido vista en varios lugares de España, especialmente en Granada, donde han protagonizado una especie de "presentación en sociedad". Entre sus apariciones, destacan su visita al hotel Alhambra y su paso por el conocido Asador Curro, donde se dejaron ver sonrientes y relajados.

Estas imágenes no han tardado en viralizarse, confirmando que el actor ya no quiere esconder su relación. De hecho, el propio Levy ha querido compartir públicamente su felicidad, algo poco habitual en él tras años manteniendo su vida privada en un perfil más discreto.

Después de una relación larga, intensa y llena de idas y venidas, el actor inicia así una nueva etapa junto a Jenifer Camacho, alejándose de la polémica y apostando por una vida más tranquila. Lejos de los conflictos del pasado, William Levy vuelve a acaparar titulares… esta vez por un nuevo comienzo sentimental que parece haber llegado para quedarse.