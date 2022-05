La agresión de Will Smith a Chris Rock sigue ocasionando nuevas consecuencias en la carrera del actor. Tras algunos proyectos que quedaron en el aire, ya conocimos cuál ha sido la primera película cancelada del actor. También que seguirá en otro proyecto como 'Bad Boys 4', pero nada volverá a ser fácil para Will Smith, que se fue de retiro espiritual a la India después de todo el revuelo que se ha formado.

Lo que desconocíamos hasta ahora es que el actor tuvo, mucho antes de su incidente en los Oscar, una experiencia en la que vio peligrar su futuro como actor, y su estabilidad. Según ha confesado en 'My Next Guest Needs No Introduction', el nuevo show de David Letterman para Netflix, fue durante un momento en el que tomó ayahuasca, un potente psicoactivo con propiedades alucinógenas, que se usa con fines introspectivos.

En dicha entrevista, Will Smith cuenta cómo fue esta experiencia y lo que le hizo sentir la ayahuasca: "No te hace alucinar. Es como que eres consciente al 100% de dos realidades a la vez. Sabes que estás en esta habitación, no pierdes de vista la realidad. No se impone la alucinación a la realidad, están totalmente separadas", empieza diciendo.

La Policía de Los Ángeles se preparó para arrestar a Will Smith tras la bofetada a Chris Rock en los Óscar | Getty

Will Smith describe su viaje con ayahuasca como "la experiencia individual más infernal" que ha sentido en su vida: "Estoy sentado bebiendo y de repente empiezo a ver cómo todo mi dinero se va volando, cómo mi carrera se va volando. Y yo me quedo como '¡Ugh!'". El actor conoció algunos de sus miedos viviendo esta experiencia: "Mi vida entera se destruye. Estaba queriendo vomitar todo el rato, y había una voz que me decía: 'Esto es lo que hay'".

Una de las partes más desagradables para él fue escuchar a su hija Willow gritando "¡Papá, ayúdame!, ¿Por qué no vienes a ayudarme?". Sin embargo, también reconoce que hubo un momento en el que sus sensaciones se calmaron un poco y fue capaz de verlo desde otra perspectiva: "Dejó de importarme mi casa. Dejó de importarme mi carrera. Llegué a un punto en el que conseguí situarme, con la voz aún sonando en mi cabeza, aún escuchaba a Willow gritar. Mi dinero sigue volando, pero yo estoy calmado, aunque hubiera un auténtico infierno en mi cabeza".

A pesar de lo horrible de la experiencia, el actor de 'Bright' reconoce que le llevó a un importante aprendizaje sobre cómo manejar su vida: "Me di cuenta de que puedo con cualquier cosa que me pase. De que puedo lidiar con cualquier pérdida, con lo que pase en mi vida, en mi matrimonio, en mi carrera".

