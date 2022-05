La familia de Will Smith está acostumbrada a ser objeto del escrutinio público. La atención que atrae el actor junto a su mujer, Jada Pinkett, han suscitado muchas polémicas que, inevitablemente, han salpicado a sus hijos.

Tanto Jaden como Willow Smith han vivido en los últimos años sus propios problemas, que han lidiado de distinta forma. Este hecho llevó a la más joven de los hermanos a tomar conciencia de las dificultades que atañe a la fama.

Así, en unas declaraciones recogidas por Vogue, Willow destacó lo complicado que fue crecer en una familia con dos estrellas mundialmente conocidas como padres: "No puedes cambiar tu cara. No puedes cambiar a tus padres. No puedes cambiar ninguna de esas cosas".

"La mayoría de los jóvenes como yo terminan cayendo en una espiral de depresión, mientras el mundo se sienta a observarles a través de sus pantallas", indicó la artista. "Se ríen, hacen bromas y hacen memes sobre lo perjudicial que este estilo de vida tiene en la psique", confesó. De hecho, anteriormente ya desveló sus problemas con la ansiedad, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Debido a ello, la cantante reveló que se interesó por este tema y trató de documentarse, lo que le llevó a tener dos opciones: Convivir con la fama o aislarse de la sociedad.

"O trato de profundizar en este aspecto completamente y ayudar desde dentro. O nadie va a saber dónde me encuentro y realmente voy a estar fuera de la sociedad", destacó. "Realmente no hay término medio".

Willow Smith en la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar 2022 | Getty

La presión de la familia Smith tras el bofetón de Will en los Oscar

Después de la aciaga noche de los pasados Oscar, la familia Smith acaparó todas las miradas por la agresión de Will a Chris Rock.

Más tarde, tomó relevancia la aparente relación tóxica en la que vivía el matrimonio entre Will y Jada. Desde entonces, Willow se mantuvo una tanto alejada de las redes sociales, rompiendo su silencio con una serie de mensajes en los cuales muchos vieron alusión a la bofetada.

"El sentido de la vida se encuentra en el desafío" o "La vida es una serie de reacciones", puso en Twitter.

Mientras, Jada Pinkett aseguró la "sanación profunda" a la que se sometió su familia tras los Oscar. Sin embargo, aún ningún miembro de la familia se ha referido explícitamente al bofetón.

