Vin Diesel afirma que tiene un papel para Cristiano Ronaldo en Fast X: Parte 2: "Es auténtico"

La saga Fast and Furious concluirá en abril de 2027 con Fast X: Parte 2. Para este final, Vin Diesel está preparando la despedida más apoteósica y dio tres condiciones para que sucediera: La vuelta a Los Ángeles, retomar las carreras callejeras y reunir a Dom y Brian O'Conner, el personaje de Paul Walker.

Una noticia que ha sorprendido y emocionado a los fans, aunque no es la única, ya que el actor ha soltado otro bombazo: el fichaje de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, en la Nations League | Reuters

La estrella portuguesa siempre se ha mostrado interesado en adentrarse en el mundo del cine y hacer sus pinitos en la producción y, por qué no, en la actuación. Tras un encuentro con Diesel, el actor ha desvelado la participación del futbolista.

"Todo el mundo pregunta si él podría formar parte de la mitología Fast. Tengo que deciros que él es auténtico. Hemos escrito un papel para él...", publicó en Instagram.

De cumplirse, Ronaldo se uniría al nutrido grupo de cameos que han salido en las películas de la saga, como Bad Bunny o Cardi B, recientemente.

Además, Cristiano es un gran fan de los coches, poseyendo una amplia colección de marcas de lujo.