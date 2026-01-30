Estrenos de cine del 30 de enero: Marty Supreme y Timothée Chalamet pisan fuerte en la carrera por los Oscar

Marty Supreme

Thimothée Chalamet protagoniza la frenética Marty Supreme, la cinta con la que ha ganado el Globo de Oro al Mejor Actor en Película de Drama y con la que aspira al Oscar. La historia, dirigida por Josh Safdie, se centra en la apasionante carrera de Marty Reisman, un pasante de apuestas que descubre su pasión por el tenis de mesa. Junto a al actor, protagonizan la cinta Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion o Tyler the Creator.

Duración: 149 minutos.

Send Help (Enviad ayuda)

Send Help (Enviad ayuda) es el regreso de Sam Raimi a la dirección y la protagonizan Rachel McAdams y Dylan O'Brien. La cinta narra la historia de dos compañeros de trabajo que se encuentran abandonados en una isla desierta tras ser los únicos supervivientes de un accidente aéreo. Allí, deben superar sus rencores del pasado y trabajar juntos para sobrevivir, pero, en última instancia, se trata de una batalla de voluntades e ingenio para salir con vida.

Duración: 113 minutos.

La chica zurda

Dirigida por la taiwanesa Shih-Ching Tsou, llega a los cines La chica zurda, una comedia dramática que sigue a una madre soltera y a sus dos hijas en su llegada a Taipéi, donde abren un sencillo puesto de fideos en un bullicioso mercado nocturno de la capital taiwanesa. Cada una de ellas deberá encontrar una manera de adaptarse a esta nueva vida sin que ello afecte a la unidad familiar.

Duración: 108 minutos.

Melania

La película Melania ofrece un acceso sin precedentes a los 20 días previos a la investidura presidencial de Donald Trump en 2025, a través de la mirada de la primera dama americana. Así, se descubre el mundo de Melania Trump mientras organiza los planes de investidura y traslada a su familia de regreso a la capital de los EE.UU. Con imágenes exclusivas que capturan reuniones cruciales, conversaciones privadas y lugares nunca antes vistos, muestra el regreso de la señora Trump a uno de los roles más importantes del mundo.

Duración: 104 minutos.

Franz Kafka

La cartelera incluye también Franz Kafka un biopic sobre el célebre escritor checo desde el que se analiza la huella del autor desde su nacimiento en Praga hasta su muerte en Viena, tras la I Guerra Mundial. Agnieszka Holland dirige la película protagonizada por Idan Weiss, Peter Kurth, Jenovéfa Boková, Ivan Trojan, Sandra Korzeniak, Katharina Stark, Sebastian Schwarz, Aaron Friesz, Carol Schuler yesa Shermuly.

Duración: 127 minutos.

La lucha

Por último, La lucha es la nueva película de José Ángel Alayón que transcurre en la árida isla de Fuerteventura, donde Miguel y su hija Mariana intentan seguir adelante tras la muerte de su esposa, una pérdida que los ha dejado a la deriva. La lucha canaria es su refugio, su forma de hacerse un lugar en el mundo.

Duración: 92 minutos.