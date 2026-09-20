Gwyneth Paltrow revela la historia detrás de su "separación consciente" con Chris Martin

Gwyneth Paltrow ha revelado cómo ella y Chris Martin afrontaron su "separación consciente", cómo lo llamaron en su día para evitar que sus hijos, Apple y Moses, sufrieran las consecuencias de una mala relación entre sus padres. La actriz y el vocalista de Coldplay anunciaron su ruptura en 2014, y ahora en el podcast Friends Keeps Secrets ha contado la realidad que vivieron detrás.

«Nos sentamos de verdad y pensamos: "¿Hay alguna forma de hacer esto?", "esto es muy propio de mí, pero cuando me estaba divorciando pensaba: '¿Cómo hago esto?'", ha explicado.

La ganadora del Oscar buscó respuestas entre algunos amigos cuyos padres se habían divorciado. Quería conocer qué situaciones les habían causado más dolor y qué heridas seguían presentes durante su vida adulta.

"Les pedí: "Contadme qué fue lo peor. ¿Qué cicatrices sentís que conserváis todavía?", recordó. Según los testimonios de sus conocidos, lo más difícil no había sido la separación en sí, sino la tensión que continuaba existiendo entre sus progenitores.

"Uno de ellos me contó: 'Mi padre me dejaba al final del camino de entrada. Había muchísima tensión en mis fiestas de cumpleaños. Mis padres no volvieron a cenar en la misma habitación hasta mi graduación universitaria y eso me causó mucho dolor'", relató la actriz.

Estas experiencias llevaron a Paltrow a plantearse cómo podía evitar que sus hijos vivieran una situación parecida. Su objetivo era que ella y Martin pudieran seguir compartiendo los momentos importantes como una familia, aunque ya no fueran pareja.

El terapeuta al que acudían en aquel momento les presentó el concepto de "separación consciente". Este planteamiento implicaba asumir el compromiso de poner siempre a sus hijos en primer lugar y mantenerse unidos como familia a pesar de la ruptura sentimental.

Sin embargo, sus buenas intenciones no impidieron que atravesaran momentos complicados. Paltrow recordó que, durante los primeros meses de la separación, los cuatro solían reunirse para tomar el brunch todos los domingos. En una de aquellas ocasiones, ella y Martin estaban enfadados por un asunto que no ha concretado.

Para impedir que la jornada se descontrolara, ambos salieron al porche en cuanto notaron que aumentaba la tensión. "Dijimos: 'Vamos a dejarlo. Simplemente, no lo hagamos'", contó. Después se abrazaron, chocaron los puños y volvieron junto a sus hijos.

Paltrow, que contrajo matrimonio con el productor y guionista Brad Falchuk en 2018, se siente agradecida por la manera en la que ella y Martin gestionaron su divorcio. No obstante, también comprende las críticas que recibieron por presentar públicamente su ruptura bajo la expresión de "separación consciente".

En una entrevista concedida en enero al pódcast Good Hang with Amy Poehler, la actriz reconoció que el término pudo interpretarse como un reproche hacia quienes habían vivido divorcios más conflictivos.

"Imagina que has pasado por un divorcio muy desagradable y después escuchas que “no tiene por qué hacerse de esa manera". Creo que el mensaje implícito puede percibirse como: "Están diciendo que hice algo mal", reflexionó. "Por supuesto, esa no era nuestra intención, pero entiendo que no resulte agradable planteárselo y que muchas personas se lo tomaran como algo personal".