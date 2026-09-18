Sienna Miller sorprende posando con su hija Marlowe de 14 años: clavada a sus famosos padres

La actriz Sienna Miller ha acaparado todas las miradas este 16 de septiembre durante el estreno en Londres de su nueva serie War, en el cine Odeon Luxe de Leicester Square, acudiendo acompañada por su hija Marlowe de 14 años.

La joven es la viva imagen de la actriz de 44 años junto a su exnovio, el actor Tom Sturridge, con quien mantuvo una relación de cuatro años hasta julio de 2015.

Tom Sturridge y Sienna Miller | Gtres

En la alfombra roja, Miller posó de forma muy cariñosa con su brazo alrededor de su hija, quien lucía para la ocasión una larga melena castaña, una camiseta amarilla con estampado gráfico, una falda midi de seda negra y bailarinas.

Durante el evento, se pudo ver a Marlowe observando a su madre con orgullo desde un lado mientras la estrella de cine era entrevistada por un periodista.

Marlowe mantiene una buena relación con sus dos padres. Sienna y Tom se separaron cuando ella era pequeña pero han seguido criando juntos a su hija.

Además de Marlowe, Sienna tiene otros dos hijos pequeños con su prometido Oli Green, de 29 años, habiendo dado a luz al más pequeño en abril de este año.