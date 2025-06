La hija trans de Naomi Watts, Kai, habla por primera vez a sus 16 años: "Siempre quise ser una mujer guapa, glamurosa e influyente"

Del matrimonio entre Naomi Watts y Liev Schreiber nacieron sus dos hijos, Sasha de 17 años y Kai de 16. La pequeña de la familia se está convirtiendo en toda una celebriy desde que empezó a ir a eventos y desfiles de moda junto a su madre.

Hace unos meses debutaba como modelo en París y, ahora, ha dado su primera entrevista: "Mi primer trabajo en la moda fue una campaña de Valentino que se rodó en febrero. Ese trabajo me hizo darme cuenta de que quería hacer esto", explica sobre poder ser modelo profesional.

Naomi Watts y su hija Kai Schreiber en un desfile de Balenciaga en París | Gtres

Respecto a sus planes próximos dice: "La escuela nunca ha sido mi fuerte. Me veo en la industria de la moda. Siempre ha sido mi sueño. No estoy segura de si la universidad es para mí, pero ya veremos cuando llegue el momento. Me gusta dejarme llevar", dice a Interview.

Kai es una chica trans y comenta que dentro de la comunidad están algunos de sus mayores ídolos: "Como joven trans, siempre admiraré a la generación anterior de personas transgénero, especialmente en el mundo de la moda. Personas como Alex Consani, Hunter Schafer, Hari Nef, Dara, Richie Shazam, Colin Jones y muchos más. Es fantástico que exista una comunidad tan fuerte en el mundo de la moda; es realmente una auténtica conquista. Es importante para todos tener un sentido de comunidad, especialmente cuando sufrimos ataques tan hostiles".

Y, aunque, tiene solo 16 años tiene claro que su futuro está en la moda: "Quiero ser supermodelo. Punto. Llevo años practicando mis paseos por la cocina; mi madre puede enseñarte todos los vídeos que la obligué a grabar. Probablemente, mi lucha con la identidad de género desde pequeña tuvo algo que ver. Siempre quise crecer y ser una mujer hermosa, glamurosa e influyente, como Marilyn".