El novio de Hayden Panettiere se pronuncia por primera vez tras la muerte de la actriz: "¿Cómo crees que lo estoy llevando?"

Brian Hickerson ha hablado públicamente por primera vez un mes después del trágico fallecimiento de Hayden Panettiere a los 36 años, ocurrido el pasado 16 de agosto por una presunta sobredosis en un apartamento de Greenville, Carolina del Sur.

El hombre de 37 años, vestido con una camiseta amarilla y una gorra de béisbol gris al revés, fue abordado este 16 de septiembre en una gasolinera de la localidad mientras repostaba gasolina en su vehículo.

Al ser preguntado por un fotógrafo sobre cómo se encontraba en un vídeo exclusivo obtenido por E! News, Hickerson respondió: "¿Cómo crees que lo estoy llevando?"

Tras recibir el pésame del reportero, Hickerson zanjó la conversación añadiendo: "Lo agradezco. Eso es todo lo que tengo para ti, amigo".

Estas palabras suponen las primeras manifestaciones directas de Hickerson, quien se encontraba en la escena junto a su hermano Zach cuando los servicios de emergencia acudieron al apartamento de alquiler vacacional.

Previamente, su abogado Sloan Ellis se había limitado a emitir un comunicado a medios como Page Six: "La muerte de Hayden sigue bajo investigación y es importante permitir que dicha investigación continúe", señalando además que "tal como se ha informado públicamente, la policía confirmó que no había indicios de delito. Por respeto a los seres queridos de Hayden y a la investigación en curso, no haremos más comentarios por el momento".

Cabe recordar que el sábado 12 de septiembre, Hickerson estuvo retenido por la policía y presentó una herida visible junto al ojo izquierdo, tras un altercado en el restaurante Wild Wing Cafe de Greenville en el que él y su hermano se enfrentaron a otros clientes que los increparon por la muerte de Panettiere.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) ha tomado las riendas del caso e investiga la hipótesis de que Panettiere consumió una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo comprada a un "traficante de drogas de larga trayectoria" en Los Ángeles, con el que mantenía conversaciones de texto desde hacía años.