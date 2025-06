Padre no hay más que uno 5: Así ha vivido Santiago Segura la experiencia de trabajar con sus hijas todos estos años

Padre no hay más que uno se ha convertido en una de las sagas más queridas (y exitosas) del cine español y ha convertido a Santiago Segura en el rey del cine familiar, aunque el cineasta no se esperaba al principio un giro así en su carrera. "Yo siempre había tenido en la cabeza hacer cine familiar, pero el hecho de ser padre me empujó a ello, porque mis hijas me preguntaban "¿papá, tú que haces?" y yo les decía "hago unas películas que se llaman Torrente". "¿Y las podemos ver?", me decían ellas, a lo que yo contestaba que no", confiesa Santiago Segura.

Lo que lo cambió todo para él fue convertirse en padre, y querer conectar más con sus hijas enseñándoles su trabajo... ¡e incluso trabajar con ellas! Así lo cuenta en el documental ¡Cómo crecen!, donde hacen un repaso a los años de la saga y que ya puedes ver completo en atresplayer. Y recuerda que este jueves 26 de junio llega a los cines Padre no hay más que uno 5.

"Parte del entusiasmo que me despierta hacer películas familiares es poder trabajar con mis hijas. Mola porque, por el trabajo que uno tiene, no está todo el tiempo que quisiera con ellas", explica Segura. "En el rodaje siempre te da la oportunidad de estar más tiempo, compartes algo. Y luego, el hecho de saber que cuando yo no esté, podrán ver la película, verán a su padre, se verán ellas de pequeñas... Creo que va a ser un recuerdo muy bonito".

Santiago Segura junto a su mujer y sus hijas en el estreno de Padre no hay más que uno 2 en 2019 | Gtres

Sin embargo, no todo ha sido fácil en la tarea de trabajar con sus hijas: "era un elemento más de estrés. No solo dirigía y protagonizaba, también era el padre de las actrices. Y eso, aunque parece fácil, en realidad... todos nos veríamos en momentos donde no sabes si estás actuando como director o como padre".

"A modo egoísta, es como encapsular uno de los momentos más bonitos de mis hijas. Mi hija con seis años, con siete, con ocho... Las tengo ahí para siempre". "Son películas familiares, sí, pero para mí también son como esas grabaciones con Super-8 que hacían los padres. Un recuerdo de la infancia de tus hijos en movimiento". "Cuando enseñas tus fotos de vacaciones o tus películas, la gente se aburre. Lo que hemos conseguido es que la gente vea mis vídeos familiares... ¡y se lo pase bien!", termina diciendo Segura.