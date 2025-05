Todos los fichajes que ya sabemos de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha (¡y son perfectos!)

El universo de Los juegos del hambre continúa expandiéndose con una nueva precuela tanto literaria como cinematográfica: Amanecer en la cosecha (Sunrise on the Reaping).

La novela, escrita por Suzanne Collins y publicada en marzo de este año, ya está siendo un fenómeno y se sitúa 24 años antes de los eventos de la trilogía original: Narra la historia del joven Haymitch Abernathy durante los 50º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

La adaptación cinematográfica, dirigida de nuevo por Francis Lawrence, ya está en camino y tiene previsto su estreno el 20 de noviembre de 2026. La expectación entre los fans es palpable, y más desde que las cuentas oficiales han comenzado a anunciar el nuevo casting, que por lo que se comenta en redes sociales está siendo muy acertado para los fans.

Estos son todos los confirmados que sabemos para Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha:

Joseph Zada como Haymitch Abernathy

Actor australiano conocido por su papel en la serie Invisible Boys. Dará vida al joven Haymitch, personaje interpretado en la saga original por Woody Harrelson.

Whitney Peak como Lenore Dove

Vista en el reboot de Gossip Girl y en Hocus Pocus 2. Interpretará a la novia de Haymitch, y posible descendiente de Lucy Gray Baird de Balada de pájaros cantores y serpientes.

Mckenna Grace como Maysilee Donner

Conocida por Gifted, Ghostbusters: Afterlife y The Handmaid's Tale. Dará vida a Maysilee, con una personalidad indómita y portadora original del pin del sinsajo.

Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee

Jesse Plemons | Gtres

Actor de Breaking Bad, Fargo y The Power of the Dog. Asumirá el papel de Plutarch, el futuro alto mando del Capitolio, interpretado originalmente por el fallecido Philip Seymour Hoffman con el que guarda un innegable parecido.

Kelvin Harrison Jr. como Beetee Latier

El actor ha trabajado en películas como Luce, Waves y Chevalier. Interpretará a un joven Beetee, experto en tecnología. Le dio vida Jeffrey Wright en la saga original.

Maya Hawke como Wiress

Reconocida por su papel en Stranger Things. Interpretará a una joven Wiress, mentora de los Juegos con gran talento en ingeniería y habilidades técnicas. Interpretada por Amanda Plummer en las anteriores películas.

Lili Taylor como Mags Flanagan

Actriz veterana con papeles en Six Feet Under y The Conjuring. Dará vida a la entrañable Mags, mentora del Distrito 4, a la que vimos antes interpretada por Lynn Cohen.

Ben Wang como Wyatt Callow

Conocido por American Born Chinese y la futura serie de Karate Kid. Interpretará a Wyatt, un tributo del Distrito 7.

Con este reparto, Amanecer en la cosecha promete ampliar el fenómeno de una saga que lleva más de una década estando muy presente entre los fans de la ciencia-ficción y las distopías.

La combinación de nuevos talentos y actores consolidados sugiere que esta adaptación puede convertirse en una de las más aclamadas del universo de Los juegos del hambre.