El juicio más mediático de Hollywood en los últimos años toma una nueva deriva aún más violenta, tras las últimas acusaciones por parte de Johnny Depp. Si hace poco conocíamos con detalle el altercado en el que el actor perdió parte de un dedo, presuntamente por un ataque de Heard, en la sesión del 20 de abril el actor dio a conocer nuevas pruebas de otro altercado que tuvieron en 2015.

Para contextualizar unos audios en los que ambos se lanzaban acusaciones, el actor de 'Sweeney Todd' se remontó a 2015, a diez días antes del día de Navidad. Entonces Amber Heard, asegura Depp, "entró en un ataque de ira contra mí, y yo intenté separarme e irme a mi despacho". En aquel momento, según palabras del propio Johnny Depp, "salió a correr tras de mí intentando pegarme en mi nuca, o cualquier parte de mi cabeza a la que pudiera llegar", según recoge The Blast.

Aquella fue una de las primeras veces que Heard acusó directamente al actor de haberle pegado. Pero no la única, como puedes descubrir en el vídeo de arriba. Según Depp, él intentó defenderse de los golpes intentando inmovilizarla, agarrándole les brazos: "No fue nada, solo un chichón. Yo intentaba frenarla y ella se resistía, es normal que hubiera algún daño, pero algo accidental, no un cabezazo".

El actor asegura, además, que después de aquella la actriz volvió con un trozo de papel en la nariz y con pintauñas sobre él para simular sangre. Los abogados de Depp además han presentado como prueba varias fotos del actor entonces con marcas y heridas en la cara que tomó otro de los testigos del juicio, su amigo Isaac Baruch. Las puedes ver en el vídeo.

Depp asegura que él pidió el divorcio después de que muriera su madre

Johnny Depp dijo también en el juicio que, en cierto punto, él quiso acabar su matrimonio con "amor", y que fue después de que muriera su madre cuando empezó a pensar en pedirlo, sin aludir a las situaciones de violencia que habían podido tener. Él pensaba que Heard estaría de acuerdo en que aquello sería "lo mejor para los dos".

Pero fue Heard quien se adelantó en tramitar su separación, sin que Depp lo supiera antes. Tampoco de sus acusaciones de violencia doméstica, que no fueron publicadas por Heard hasta 2018.

