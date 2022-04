El proceso legal que enfrenta a Amber Heard y Johnny Depp ha traspasado las paredes del Tribunal del Condado de Fairfax y se ha convertido en un juicio mediático fuera de los juzgados.

Presuntos malos tratos o posibles trastornos mentales son algunos de los temas que se han tratado en la guerra por difamación por la que ambos actores ahora se ven las caras.

Un juicio que arroja luz sobre varios frentes abiertos y en el que mucho tienen que ver celebridades que un día formaron parte de las vidas de los protagonistas.

Rostros salpicados indirectamente como Elon Musk, expareja de la intérprete de 'Aquaman', que hasta hace tan solo unos días iba a testificar en el juicio, sin embargo, su abogado Alex Spiro confirmó que finalmente no comparecería.

El director de Tesla mantuvo una relación sentimental con la joven de 36 años, a quien conoció en 2013 en el set de 'Machete Kills'. Fue al poco tiempo de que el exmatrimonio se separara cuando ambos decidieron oficializar públicamente su romance.

Un noviazgo protagonizado por idas y venidas que vio su fin en 2017 y del que se especuló que podría haber comenzado incluso antes de que la relación de Amber con el protagonista de 'Piratas del Caribe' se terminara.

Una figura relevante en la vida de la actriz que ha cobrado relevancia en la batalla legal que continúa vigente. Y es que, en una de las últimas sesiones se confirmó que el magnate, de la mano del fondo de inversión Vanguard, fue quien donó medio millón de dólares a una fundación, los cuales la actriz prometió pagar, en nombre de Heard.

Pero el nombre del multimillonario no solo ha retumbado en la sala por ese motivo. Y es que, este pasado miércoles Cristian Carino, el exagente de Depp, ha subido al estrado para hablar sobre los correos electrónicos que Amber le envió tras su ruptura con Musk.

Según Carino, la actriz y el cofundador de la empresa de automóviles comenzaron a salir inmediatamente después de que Heard rompiera con el actor. Este mismo asegura que tras el fin del fugaz romance que ambos mantuvieron hasta agosto de 2017, la intérprete le envió un mail, aparentemente sobre Elon, en el que le dijo que ''estaba lidiando con una ruptura''.

Un correo al que Cristian le contestó: ''No estabas enamorada de él. Me dijiste 1,000 veces que solo estabas sintiendo el espacio... ¿Por qué estarías triste si no estabas enamorada de él para empezar?''.

Un momento en el que Amber Heard podría haberse emocionado al escuchar el relato de su relación con Musk pues pareció secarse las lágrimas mientras escuchaba la declaración del exagente.

Como respuesta al último mensaje de Carino, según este último, la actriz le envió: ''Lo sé, pero quería tiempo para llorar y recuperarme en mi propio tiempo (...) Odio eso, una vez más un hombre me deja caer sola sobre los picos (...) Están enfadados conmigo por dejarlos y poner cosas como esta''.

El declarante también alegó que la intérprete seguía sintiendo por su exmarido tras su separación pues, según su versión, esta posteriormente le envió un correo pidiéndole que le dijera al actor ''lo amo''.

