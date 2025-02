Taylor Swift habría rechazado ir al aniversario de SNL para evitar a Blake Lively en medio de su polémica con Justin Baldoni

Parece que la amistad entre Taylor Swift y Blake Lively sigue enfriándose. Según fuentes cercanas, la cantante habría declinado la invitación al especial del 50 aniversario de Saturday Night Live para no aparecer con Blake en medio de su polémica batalla legal.

Desde hace semanas se rumorea que Swift habría tomado distancia de Lively, y esta decisión reforzaría esa idea. Todo comenzó cuando Justin Baldoni mencionó a la megaestrella en su demanda contra Lively, asegurando que ella y su marido, Ryan Reynolds, lo presionaron en una reunión sobre cambios en el guion de la película It Ends with Us.

Ahora una fuente ha asegurado al Daily Mail que Swift y Lively están pasando por una etapa difícil y que la cantante continúa prefiriendo mantenerse al margen del escándalo legal, pese a que Lively y Reynolds decidieran poner su mejor sonrisa de cara al público en el evento de SNL.

Blake Lively y Ryan Reynolds en el especial del 50 aniversario de SNL | Reuters

"Taylor no está hablando con Blake. Fue invitada a SNL50, pero con Blake allí —y Kim Kardashian—, era el último lugar donde querría ser vista", afirma dicha fuente, aunque su procedencia no ha sido revelada.

Según esta narrativa, además de evitar a Lively, Swift estaría evaluando con quién se rodea y alejándose de aquellas personas que "usan su nombre para beneficio propio". Otra fuente asegura que la artista está centrada en su próximo álbum y sorprendida por todo el drama en el que se ha visto envuelta.

"Taylor está revisando qué amistades son realmente buenas para ella y quiénes la mencionan con fines personales tras el 'Blake-gate'", apuntan, según afirma DailyMail.

Taylor Swift y Blake Lively | Getty

El distanciamiento entre ambas ya se insinuó en enero, cuando Baldoni afirmó en su demanda que Swift estuvo presente en una reunión con Reynolds y Lively, supuestamente para discutir una escena de la película. Según él, Swift hizo que sintiera que debía aceptar los cambios en el guion propuestos por Lively. También mostró pruebas en las que Lively se comparaba con Khaleesi, el personaje de Juego de Tronos, en mensajes donde daba a entender que Reynolds y Swift eran sus "dragones" y la apoyaban en su lucha contra Baldoni.

En ese momento los supuestos insiders afirmaron que, por el momento, "Taylor ha decidido dar un paso atrás con Blake porque no quiere verse más envuelta en este tema de lo que ya está, que es mucho más de lo que le habría gustado". También vimos que Lively no acompañó este año a Swift en el palco de la Super Bowl para apoyar a su novio, Travis Kelce.

Este distanciamiento deja en el aire el futuro de su amistad, que durante años fue una de las más comentadas en Hollywood, y Taylor es de hecho madrina de las hijas de Blake y Ryan.