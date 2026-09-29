Taylor Swift habla sobre dirigir a sus amigas Dakota Johnson y Cara Delevingne, con cameo sorpresa, en Patient Zero

La cantante Taylor Swift se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la gala de los MTV VMAs 2026 celebrada este domingo 27 de septiembre.

Además de ser galardonada con el premio inaugural MTV VMA Artist Director Honors, la superestrella de 36 años aprovechó la velada para estrenar el videoclip de su nuevo sencillo Patient Zero. Un ambicioso vídeo protagonizado por los actores Dakota Johnson y Colin Farrell, en el que también participan la propia artista y su amiga Cara Delevingne en un sorprendente cameo.

En la trama de Patient Zero, Dakota Johnson encarna a la nueva pareja del personaje interpretado por Colin Farrell, mientras que Taylor aparece interpretando a una presencia fantasmal (su antigua esposa fallecida) que intenta advertir a la protagonista. Por su parte, Cara Delevingne aparece en escena como otra mujer vinculada sentimentalmente al protagonista.

En una extensa publicación compartida en su Instagram tras la ceremonia, la artista agradeció cariñosamente a Delevingne por sumarse al proyecto para dar vida a la que definió en tono divertido como la "otra mujer lujuriosa" y acabó diciendo "¿para eso están las amigas?"

Además también agradeció a Dakota y Colin: "Quiero dar las gracias a @dakotajohnson y a Colin por confiarme su tiempo, su gusto y su talento (de risas con tu amiga porque ir de gemelas durante todo un rodaje es una experiencia nueva y maravillosa)".

Según explica la propia Taylor, la narrativa visual está vinculada directamente a la inspiración de la canción, nacida de las vivencias compartidas por distintas mujeres al descubrir que habían pasado por situaciones muy parecidas con el mismo hombre.

Durante su reflexión sobre el proceso creativo, la intérprete se mostró fascinada por el equipo de primer nivel que la acompañó tras las cámaras y delante de ellas.

Ha calificado como "algo sacado de una secuencia de ensueño" la oportunidad de trabajar con el oscarizado director de fotografía Emmanuel 'Chivo”'Lubezki y dedicó unas bonitas palabras a Dakota Johnson y a Colin Farrell, elogiando la capacidad del actor para encarnar a un villano teniendo en la vida real "una personalidad absolutamente encantadora y de una amabilidad excepcional".

La puesta en escena ha contado además con un marcado carácter conceptual y simbólico. Y es que Swift ha revelado en la publicación que ha utilizado este proyecto para adentrarse en géneros cinematográficos que la apasionan, como las historias góticas de fantasmas, los crímenes reales y los thrillers psicológicos.

En este sentido, la fría mansión donde transcurre la historia representa "la frialdad de una relación que se ha desvanecido y atrofiado", un concepto que logró consolidar junto al diseñador de producción Ethan Tobman y al editor Chancler Haynes.

El lanzamiento de Patient Zero se produjo tras el estreno del tema el pasado viernes 25 de septiembre como uno de los cuatro temas inéditos incluidos en The Life of a Showgirl: The Encore, la edición extendida de su duodécimo álbum de estudio trabajada en Suecia junto a los productores Max Martin y Shellback.

Actualmente Patient Zero ya está disponible en Spotify, Apple Music y Amazon Music (pero no en YouTube).