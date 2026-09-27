¿Un nuevo crossover entre Batman y Superman? Robert Pattinson opina sobre compartir universo con David Corenswet

En el horizonte de DC aparecen dos títulos que serán las grandes apuestas de la compañía para los próximos años. Por un lado, Man of Tomorrow, secuela de Superman, se estrenará el 9 de julio de 2027, mientras que The Batman 2 lo hará el 18 de octubre de 2028.

Y, dado que ambos personajes son quizás una de las parejas más famosas de la cultura popular, sería muy interesante volver a verles compartir pantalla una vez superados a Henry Cavill y Ben Affleck.

Por ello, LADbible ha preguntado a Robert Pattinson acerca de un posible crossover entre los dos superhéroes y la respuesta del actor ha puesto fin a los rumores.

Robert Pattinson en 'The Batman' | Warner Bros.

"Creo que sería bastante difícil sacar a esta versión de Bruce de ese mundo", explicó Pattinson. "Es uno de los pocos personajes que, supongo, debido a la duración de los rodajes, pero también porque tiene un estilo muy concreto; el tono de la película se te mete dentro", ha señalado sobre los tonos tan diferentes de ambos universos, pues el Superman de Corenswet es mucho más ligero y optimisma.

"Recuerdo que me pasó la última vez que lo interpreté y tardé un tiempo en recuperarme. Estás a oscuras todo el tiempo. Tanto por el estado de ánimo como por la iluminación, durante meses no veo prácticamente nada. Eso te afecta; después te sientes extraño", declaró el actor, recordando su dura experiencia metiéndose en la piel de Batman.

David Corenswet en Superman | Warner Bros.

Las palabras de Pattinson terminan por confirmar que esta reunión no será posible al menos con su Batman, ya que el Caballero Oscuro del Universo Cinematográfico de DC de James Gunn tendrá a su propio Bruce Wayne.

Sin embargo, los fans llevan meses sin recibir actualizaciones del proyecto, que recibía el nombre de Batman: The Brave and the Bold y en principio estará dirigida por Andy Muschietti.

Eso sí, Gunn confirmó que la cinta no está cancelada, aunque no es de extrañar que la estrenen después de 2028 para no solaparla con la de Matt Reeves y Pattinson.