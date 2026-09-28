Más de 600.000 espectadores han visto La bola negra en su primer fin de semana en cines

La bola negra ha conquistado los cines en su primer fin de semana. Más de 600.000 espectadores ya han visto la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, una película Original Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia.

La película logra el cuarto mejor estreno español del año en España y el segundo mejor estreno español de los últimos diez años tras Torrente Presidente, también participada por Atresmedia. Es el noveno mayor estreno de una película española de la historia, y en solo tres días ya se ha convertido en la cuarta película española más taquillera del año.

La bola negra ha llegado a salas de cine arropada por un palmarés que incluye el premio a la Mejor Dirección del Festival de Cannes y el premio del público de los festivales de Sídney, Toronto y San Sebastián.

Además, la Academia de Cine ha seleccionado a La bola negra para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional de los Oscar®. La película, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente (que debuta como actor), Miguel Bernardeau (Querer, Élite), Carlos González (La vida breve, Veneno), Milo Quifes (que también debuta como actor), Lola Dueñas (ganadora de dos premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes y premios Feroz, Forqué y Platino por 'La Mesías'), Penélope Cruz (ganadora del Oscar®, tres premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes, Copa Volpi, Bafta, César de Honor, Premio Donostia y Premio Nacional de Cinematografía) y Glenn Close (ganadora de tres premios Emmy, tres Globos de Oro, tres premios Tony y nominada en ocho ocasiones al premio Oscar®).

Además forman parte del elenco Antonio de la Torre (ganador de dos premios Goya, dos premios Feroz y la Medalla de las Artes de Andalucía), Natalia de Molina (ganadora de dos premios Goya y la Biznaga de Plata a la mejor actriz), Julio Torres (nominado en cinco ocasiones a los premios Emmy), Lorenzo Zurzolo (Baby, Prisma), Albert Pla (La Mesías), Mona Martínez (Veneno), Yenesi (Mariliendre), Nuria Mencía (Yakarta), Hugo Welze (El hijo zurdo), María Morales (Honor), Antonio Dechent (A puerta fría), Daniel Ibáñez (Segundo premio) y Alberto Cortés (One Night at the Golden Bar).

Javier Butler, Teo Lucadamo, Mateo Medina, Juan Vergara, Valentín Martínez, Joaquín Ruiz, Gio Torino y Mario Silva debutan en el cine con esta película al igual que Judeline, que se estrena como actriz e interpreta una versión de Soldadito español, que forma parte de la banda sonora. Javier Calvo, Javier Ambrossi y Alberto Conejero firman el guion de la película.

Sinopsis de La bola negra

La bola negra narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca. La bola negra, una película Original Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia, se estrena en salas de cine de la mano de la distribuidora Elastica. Tras su paso por salas se podrá ver en exclusiva en Movistar Plus.