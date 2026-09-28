Brad Pitt despide Madrid haciéndose fotos con todos los fans que le esperan tras decir que le gustaría trabajar en España

Brad Pitt ha puesto fin a su estancia en España después de pasar unos días entre Madrid y San Sebastián, donde su presencia no ha pasado desapercibida.

Tras revolucionar la ciudad vasca durante su paso por la 74ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, el actor estadounidense puso rumbo a Madrid para disfrutar de unos días de descanso antes de poner rumbo de vuelta a casa.

A su salida del prestigioso hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, Pitt ha vuelto a demostrar la cercanía y amabilidad que le caracterizan con todos los seguidores que esperaban su salida.

El actor no ha dudado en pararse y atender a los fans que esperaban para poder verle, luciendo un estilismo de lo más informal compuesto por camiseta de manga corta, gafas de sol y una gorra colocada hacia atrás, mostrándose totalmente relajado y sonriente mientras firmaba autógráfos y posaba en las fotos con los allí presentes.

Esta cariñosa despedida pone el broche de oro a una visita muy especial a nuestro país. Cabe recordar que, apenas unos días antes en Donostia, la estrella de Hollywood causó sensación al presentar su nueva película, En el corazón de la bestia, acompañado por el director David Ayer.

Durante sus entrevistas en San Sebastián, el intérprete no solo se mostró fascinado por la acogida del público, sino que también dejó la puerta abierta a rodar en nuestro país.

Al ser preguntado por su vinculación con el cine español, Pitt aseguró estar "totalmente abierto" a trabajar en España en un futuro, ensalzando a la industria de nuestro país y destacando su gran vínculo personal con actores como Javier Bardem o Penélope Cruz.