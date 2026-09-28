¿De dónde surgen las tres historias de La bola negra y cuál es su conexión con Lorca? Javier Calvo y Javier Ambrossi nos lo explican

Javier Calvo y Javier Ambrossi nos explican cómo fue el proceso de esbozar las tres historias que se entremezclan en La bola negra, un fenómeno que ya ha batido récords de taquilla en España después de arrasar en festivales internacionales. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

La cinta se compone de tres partes, tres líneas temporales que se ambientan en 1932, 1937 y 2017.

Milo Quifes en La bola negra | Suma Content

La primera recupera 'La bola negra', el texto teatral que Federico García Lorca dejó inacabado poco antes de su muerte. Los cineastas parten de las pocas páginas que se conservan para, como explica Ambrossi, "imaginar" cómo podría haber continuado la historia de Carlos, un joven granadino homosexual.

Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau en La bola negra | Movistar Plus y Suma Content

La segunda parte tiene como origen 'La piedra oscura', la obra del dramaturgo Alberto Conejero, que además es coguionista de la película. Su protagonista se basa en una persona real, Rafael Rodríguez Rapún, que fue secretario de La Barraca y pareja de Lorca. Conejero imagina su encuentro, durante sus últimas horas, con Sebastián, un joven soldado que lo custodia. La cinta parte de esta historia y la expande cinematográficamente.

Glenn Close y Carlos González en La bola negra | Movistar Plus y Suma Content

La tercera historia salta hasta el (casi) presente. A través de Alberto y otros personajes contemporáneos, la película reflexiona sobre qué hemos heredado de esas historias del pasado, qué ha cambiado en nuestra forma de vivir el amor y qué heridas siguen abiertas. Así, las tres épocas terminan formando una misma historia sobre memoria, identidad, amor y deseo.