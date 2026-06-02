Taylor Swift anuncia su canción para Toy Story 5 tras la locura de promo: 'I knew it, I knew you'

Tras el éxito de su último álbum, The Life of a Showgirl, la artista ganadora de 14 premios GRAMMY, Taylor Swift, ha anunciado una nueva canción original, I Knew It, I Knew You, para la película de Disney y Pixar Toy Story 5, que se estrenará solo en cines el 17 de junio.

La nueva canción, escrita y producida por Taylor Swift y Jack Antonoff, estará disponible el viernes 5 de junio. El sencillo formará parte de la banda sonora de Toy Story 5 cuando esta se estrene.

La preventa ya ha comenzado en la página web oficial con tres ediciones exclusivas en CD que incluyen el nuevo sencillo tal y como aparece en la película, una versión acústica especial y una versión especial para piano, todas con voces y producción únicas.

Así lo ha explicado ella misma:

"It's a Toy Story! Mi nueva canción original I Knew It, I Knew You para Toy Story 5 de Disney y Pixar será vuestra el 5 de junio. Siempre he soñado con escribir para estos personajes a los que he adorado desde que era una niña de 5 años viendo la primera película de Toy Story. Me enamoré instantáneamente de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verlo en sus primeras etapas, y escribí esta canción tan pronto como llegué a casa después de la proyección. A veces solo lo sabes, ¿verdad?".

Inspirada en el viaje de la vaquera Jessie en Toy Story 5, que comenzó en Toy Story 2, I Knew It, I Knew You también marca el regreso a sus raíces country, mezclando los estilos que han definido su carrera como compositora y artista, que ha batido récords.

Andrew Stanton, director y guionista de Toy Story 5, dijo: "Es increíble lo significativo que ha sido que Taylor escribiera e interpretara esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que entendió por lo que estaba pasando el personaje era innegable. La canción está profundamente conectada con Toy Story que, al escucharla por primera vez, se sintió al instante como si siempre hubiera pertenecido allí, como un miembro de la familia perdido hace mucho tiempo. Fue el destino".

El anuncio llega tras una serie de vallas publicitarias con las letras TS —un juego de palabras entre Toy Story y las iniciales compartidas por Taylor Swift— que aparecieron durante el fin de semana en Los Ángeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Toronto, Ciudad de México y Londres. Y muchos indicios al estilo de la cantante que en un principio fueron desmentidos por Stanton, pero las swifties knew better.

Sobre Toy Story 5

Los juguetes están de vuelta. Esta vez, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad, una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar?

Toy Story 5 está dirigida por el ganador de dos premios Óscar Andrew Stanton (WALL•E, Buscando a Nemo, Buscando a Dory), codirigida por Kenna Harris (Ciao Alberto) y producida por Lindsey Collins (Red, WALL•E, Buscando a Dory) y cuenta con una banda sonora original del ganador del Óscar Randy Newman, que vuelve a componer la música de su quinta película de Toy Story. La película se estrenará solo en cines el 17 de junio de 2026.