La carta pública que Taylor Swift dedica a Dakota Johnson tras entrar en la lista Time 100: "Esta chica no sabe mentir"

Taylor Swift ha querido celebrar por todo lo alto el reconocimiento a su amiga Dakota Johnson, elegida una de las personas más influyentes de 2026 según la revista Time. Y lo ha hecho con un texto en el que deja claro lo mucho que la valora: la describe como "una de las personas más empáticas" que ha "conocido en su vida".

La magnate de la música ha sido la encargada de escribir su perfil para la famosa lista Time 100, donde dedica varias líneas a destacar cómo es Johnson fuera de cámaras.

Aunque las estrellas siempre han mantenido un perfil bajo con su amistad, lo cierto es que llevan años compartiendo planes. Desde 2016 se las ha visto en distintas ocasiones saliendo a clubs o cenas junto a Cara Delevingne, Suki Waterhouse o Zoe Kravitz.

Este es su mensaje al completo:

"Cuando ya lleva casi 20 años con su fascinantemente variada y ecléctica carrera, todo el mundo está aún conociendo a Dakota. Y parece que cuanto más saben, más se enamoran. En los últimos años, mientras promocionaba sus películas, el nombre Dakota JOhnson se ha convertido en sinónimo de refrescante honestidad en un mundo de respuestas ensayadas para los medios. Tal vez sea su voz melodiosa, respondiendo preguntas tan tranquila con tal sinceridad que te hace pensar que igual esta chica...¡¿no sabe mentir?!.

Como su amiga, puedo constatar su autenticidad, pero añadiré que también es una de las personas más empáticas que he conocido. Y quizás es cierto que no puede mentir. Pero os diré algunas cosas más que no puede hacer.

No puede dejar de preguntarle a la gente cosas sobre sus vidas, siempre curiosa sobre la experiencia humana de todo el mundo. No puede dejar de ponerse retos, con riesgos nuevos y más atrevidos cada vez como crear su productora TeaTime Pictures.

No puede parar de explorar las relaciones más complejas como en 'Splitsville' y 'Materialists' el año pasado. Cautivadora delante de la pantalla e inquisitiva detrás de ella, su veracidad sin reparos ayuda a moldear su forma de contar las historias, siempre en constante evolución, en un arte que se siente real y atemporal, como ella.

Y todo ello lo consigue de la forma más honesta".

Así lo ha compartido la madre de la actriz, Melanie Griffith, también inifnitamente orgullosa de ella.

Otros artistas influyentes

La lista de este año también viene cargada de nombres potentes del mundo del cine y la televisión. Entre los elegidos están Ben Stiller, Benicio del Toro, Zoe Saldaña, Ethan Hawke, Ranbir Kapoor, Claire Danes, Sterling K. Brown y Keke Palmer.

También aparecen otros nombres como Kate Hudson, Alan Cumming, Wagner Moura, Noah Wyle, Anderson .Paak, Jonathan Groff, Rhea Seehorn, Jafar Panahi y Nikki Glaser.

En música, la selección incluye a Luke Combs, Jennie, Hilary Duff, Coco Jones, Rauw Alejandro y Noah Kahan.

Además, también hay hueco para figuras de la moda como Ralph Lauren y Victoria Beckham, así como para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.