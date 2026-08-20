Taylor Lautner comparte las emotivas imágenes de su baby shower junto a Tay Lautner: "¡Una princesita viene en camino!"

Tay y Taylor Lautner se encuentran ultimando los preparativos para el nacimiento de su primera hija.

Según unas fotografías compartidas en Instagram, Tay Lautner ha mostrado los detalles del baby shower temático organizado en su honor.

La influencer de 29 años acompañó las imágenes con un cariñoso agradecimiento a su amiga Jaclyn Hill, quien se encargó de la preparación del evento: "Nuestra pequeña ya es muy querida gracias @jaclynhill ¡Gracias por organizar la fiesta de mis sueños! Tienes un corazón enorme y serás la mejor tía del mundo. ¡Estoy deseando compartir más fotos de este día tan especial!".

La celebración, ambientada como una elegante merienda con té y repostería, contó con arreglos florales en diferentes tonos de rosa y un letrero especial de bienvenida: "¡Bebé en camino! ¡Una princesita viene en camino! Bienvenidos al baby shower de los Lautner".

Pese a la alegría compartida en sus redes sociales, la influencer ha dejado clara su intención de preservar la intimidad de su hija tras el nacimiento.

Durante su paso por el podcast Unplanned el pasado mes de junio, la esposa del actor recordó el difícil episodio vivido en su boda de 2022: "En nuestra boda, había alguien con una cámara de teleobjetivo que nos hizo fotos durante nuestro primer encuentro y las publicó al día siguiente, como en el Daily Mail. Lloré, fue duro. No fue nada agradable para mí".

En relación a la protección de la imagen de su futura hija en redes sociales, Tay Lautner argumentó: "Me acabo de enterar de que internet es un lugar muy peligroso para tener hijos. Y, ya sabes, tengo amigos que comparten fotos de sus hijos todo el tiempo y me encanta verlos en internet. Pero personalmente, no creo que sea lo que yo quiera hacer. Aunque podría cambiar de opinión y quizás sí... Es una cuestión de privacidad".

La pareja, que anunció su embarazo en marzo de 2026 y confirmó que esperaba una niña el pasado junio, se dio el 'sí, quiero' en noviembre de 2022 tras cuatro años de relación.