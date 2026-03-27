JACOB BLACK EN CREPÚSCULO
¡Taylor Lautner va a ser papá! Así ha anunciado que su mujer Taylor está embarazada pero... ¿se llamará su hijo también Taylor?
Taylor Lautner y su esposa, Tay Lautner, han anunciado que están esperando su primer hijo con unas tiernas imágenes que ya han emocionado a sus fans.
Taylor Lautner ha dado una de las noticias más importantes de su vida personal: el actor, conocido por su papel en la saga Crepúsculo, va a convertirse en padre por primera vez.
El intérprete y su mujer, Tay Lautner, han compartido el anuncio a través de Instagram con una sesión de fotos en la que se puede ver la incipiente barriga de embarazo junto a imágenes de la ecografía. En una de las instantáneas más comentadas, el actor aparece besando el vientre de su esposa.
La pareja ha acompañado la publicación con un mensaje que ha conquistado a sus seguidores: "¿Qué es mejor que dos Taylor Lautner?", en referencia al hecho de que ambos comparten nombre tras su boda.
La historia de amor entre ambos comenzó en 2018, después de que fueran presentados por la hermana del actor, y culminó con una pedida de mano en 2021 y su boda en 2022 en California. Desde entonces, han compartido públicamente su relación, incluso a través de su pódcast The Squeeze, donde han hablado de salud mental y de su vida en pareja.
El anuncio ha provocado una oleada de felicitaciones en redes sociales, tanto de fans como de otros rostros conocidos, que han celebrado este nuevo paso en la vida del actor.
Además, la noticia ha generado bromas entre los seguidores sobre el posible nombre del bebé, dado que ambos padres se llaman igual, algo que el propio Lautner ya ha convertido en parte de su identidad pública.
Años después de conquistar a toda una generación como Jacob Black, Taylor Lautner se prepara ahora para su papel más importante: el de padre.
