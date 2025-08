Pamela Anderson contradice a Sylvester Stallone e insiste en que le ofreció un Porsche y una casa a cambio de ser su "chica número 1"

El documental Pamela Anderson: Una historia de amor relata la historia de ascenso a la fama de la actriz, haciendo un repaso a todas las polémicas que la rodearon en la década de los 90. En la película, Anderson reveló una conflictiva propuesta por parte de nada menos que Sylvester Stallone.

"Me ofreció una casa y un piso a cambio de ser su chica número 1", comentaba la actriz en el documental. A lo que ella misma matiza: "Le pregunté, ¿significa eso que hay una chica número dos?". Lejos de quedarse ahí, Anderson explicaba que Stallone le respondió claramente: "Es la mejor oferta que vas a conseguir, cariño. Ya estás en Hollywood".

Sin embargo, también en el documental, la actriz explica cuál era su momento vital por aquel entonces: "Quería estar enamorada de verdad. No quería nada menos que eso".

Pamela Anderson y Liam Neeson en la premiere en Londres de The Naked Gun | Reuters

Las declaraciones de Pamela Anderson no pasaron desaparecibidas por Stallone y su agente se pronunció al respecto. "La declaración de Pamela Anderson sobre mi cliente es falsa e inventada", declaraba para People en 2023, "El Sr. Stallone confirma que nunca hizo ninguna declaración como esa".

Ahora, dos años después, Pamela Anderson está en pleno acto de promoción de Agárralo como puedas. Acompañado de su nueva pareja Liam Neeson, visitó el programa de Andy Cohen Whatch What Happens Live y el presentador no perdió la oportunidad de preguntarle por sus pasadas declaraciones.

"Bueno, ¿cómo podría habérmelo inventado?", responde Anderson a Cohen: "¿Sabes? Es algo muy concreto". De este modo, Pamela Anderson insiste en la propuesta de Stallone, independientemente de las palabras del agente del actor.

Agárralo como puedas ya ha recibido el beneplácito de la crítica y del público en aquellos países en los que se ha estrenado. Por el momento, en España, tendremos que esperar hasta el próximo 22 de agosto.

Una comedia disparatada que no solo nos devuelve el humor a las salas, sino que se ha sacado de la manga una pareja que se ha ganado el cariño de todos en cuestión de pocas semanas.