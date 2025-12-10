TAMBIÉN HABLA DE KAVIN SPACEY
Judi Dench defiende a Harvey Weinstein y dice que ya "ha cumplido su condena" por violación y agresión sexual
La actriz Judi Dench ha hablado sobre Harvey Weinstein, quien está en la cárcel por violación y agresión sexual, diciendo que cree que ya ha cumplido su condena.
Judi Dench, actriz británica ganadora del Oscar por Shakespeare in love, se ha pronunciado sobre Harvey Weinstein, productor de cine que cumple una pena de prisión de 16 años por varios delitos de violación y agresión sexual. La intérprete de 90 años ha hablado sobre el cineasta con cierta indulgencia al sugerir que, tras varios años entre rejas, Weinstein podría haber cumplido ya su condena.
"Conocí a Harvey, lo conocía bien y trabajé con él, y no tuve ninguna de esas experiencias, muy afortunadamente para mí", ha asegurado Dench en una entrevista con Radio Times donde, tras señalar que siente empatía por las víctimas de los crímenes sexuales perpetrados por Weinstein, ha añadido que "imagino que ha cumplido su condena... No lo sé, para mí el perdón es algo personal".
En respuesta, Weinstein ha emitido una declaración a través de sus representantes en la que describe a Dench como "una persona extraordinaria que desempeñó un papel importante en mi carrera" y ha agradecido las palabras de la actriz.
"Siempre he sentido un gran cariño por Judi Dench", ha expresado el productor para luego alegar que ha "pasado ya más de seis años y medio encarcelado, incluyendo un año y medio en Rikers, que cuenta como tiempo doble", y sostener que "estoy aquí por algo que no hice, y muchas de las afirmaciones que se han escrito sobre mí están siendo gradualmente demostradas como falsas o sin fundamento".
Conviene recordar que Dench y Weinstein mantuvieron durante años una estrecha relación profesional debido al papel determinante que Miramax, la compañía que él dirigía junto a su hermano, tuvo en algunos de los proyectos más decisivos de la carrera de la intérprete como Mrs. Brown, Shakespeare in love y Philomena.
AMIGA DE KEVIN SPACEY
Dench también ha opinado sobre la situación de Kevin Spacey (American Beauty, House of Cards), actor con quien compartió pantalla en Siempre a mi lado (2001) y cuya carrera ha quedado marcadapor acusaciones de conducta sexual inapropiada y varios procesos judiciales que han afectado a su presencia en la industria cinematográfica. Sobre él, la actriz se limitó a recordar su absolución de varios cargos de agresión sexual y el contacto que ambos mantienen: "Kevin ha sido exculpado. Tengo noticias de él, nos escribimos por mensaje".
No es la primera ocasión en la que Dench aborda públicamente las acusaciones y controversias que rodean a figuras como Weinstein o Spacey. La actriz ya había manifestado en el pasado que consideraba "horrorosas" las imputaciones contra Weinstein y, al mismo tiempo, había expresado preocupación por la posibilidad de que el trabajo artístico de ambos quedara relegado al olvido a raíz de los escándalos.
