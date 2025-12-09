Leonardo DiCaprio explica por qué siempre va de incógnito en público y huye de los paparazzi

Mantener la vida privada en la intimidad es cada vez más difícil para las celebridades, sobre todo desde que todo el mundo tiene acceso a una cámara y a Internet. Sin embargo, hay muchos famosos que lo consiguen.

Aunque sepamos más de lo que les gustaría, ya que no todo está en su mano y no pueden controlar lo que otros cuenten, hay estrellas que insisten en dejarse ver lo justo en según qué situaciones para evitar entrar en el foco mediático.

Ejemplo de ello es Leonardo DiCaprio, quien se tapa la cara en la calle o se camufla cuando sabe que hay paparazis que puedan delatarlo.

Leonardo DiCaprio | Reuters

Después de años intentando pasar desapercibido fuera de cualquier actividad que tuviese que ver con su trabajo, el actor ha revelado el motivo detrás de tanto misterio.

"Ha sido un equilibrio que he manejado durante toda mi vida adulta y aún no soy un experto", comenzaba diciendo a Times, que lo ha nombrado Artista el año.

Leonardo DiCaprio disfruta de sus vacaciones | Gtres

"Creo que mi filosofía es sencilla: solo salir y hacer algo cuando tengas algo que decir o algo que mostrar. De lo contrario, simplemente desaparece lo máximo que puedas", explicaba DiCaprio.

"Pensé: 'Bueno, ¿cómo puedo tener una carrera larga? Porque me encanta lo que hago, y creo que la mejor manera de tener una carrera larga es no ser visto por la gente", argumentaba.

No obstante, el actor de El Lobo de Wall Street no siempre ha conseguido su objetivo e incluso ha sido visto siendo cacheado por la policía.