El hijo de Gwyneth Paltrow posa por primera en público y debuta como cantante: Ha heredado la voz de su padre, Chris Martin

Los hijos de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, el vocalista de Coldplay, son parte de las nuevas generaciones de nepo babies que están incursionando en industrias que pueden llevarlos a ser celebridades, como sus padres.

Apple Martin, la hija mayor, debutó como modelo en 2023 junto a Chanel en la Semana de la Moda en París y hace unas semanas se estrenó como vocalista de un grupo de música de su universidad.

A pesar de las críticas por el nepotismo del que pueden beneficiarse, la familia ha asegurado en más de una ocasión que los jóvenes han sido criados en un ambiente de trabajo y esfuerzo.

Gwyneth Paltrow y su hijo Moses Martin | Reuters

Ahora, Moses, el hermano de la modelo, ha posado por primera vez en la alfombra roja con su madre tras haber sacado su primer single, Promise, con su banda People I've Met, donde demuestra que ha heredado la voz de su padre.

Gwyneth Paltrow y Timothée Chalament en la premiere de Marty Supreme | Reuters

El joven acompañó a Paltrow durante la premiere en Los Ángeles de Marty Supreme, la película que la actriz protagoniza junto a Timothée Chalament.

Gwyneth también ha hecho promoción de la canción de Moses mostrándole su apoyo en redes sociales con un vídeo que ha publicado en su Instagram.

El clip muestra un montaje en el que se veían varias tomas, como el anuncio de la nueva película de la intérprete y, al final, a su hijo sonriendo y actuando en un escenario.