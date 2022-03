Las 10 mejores comedias románticas de la última década y dónde verlas

La comedia romántica es un género que tuvo su edad de oro a principios de los 2000 y que en la actualidad parece estar teniendo una nueva ola. Pero seguro que aunque te consideres amante de estas historias de amor alguna de la lista se te ha escapado, así que te lo ponemos fácil.

Descubre aquí las 10 (+1) mejores comedias románticas de los últimos años:

Love, Simon

La puedes ver en: Disney+

SINOPSIS

Todos merecen una gran historia de amor, pero para Simon, a sus 17 años es bastante complicado. El adolescente gay aún no ha salido del armario y no sabe quién es el compañero de clase del que se ha enamorado en Internet. Resolver ambas cosas te hará reír, tener miedo y te cambiará la vida.

Crazy Rich Asians (Locamente millonarios)

La puedes ver en: Netflix

SINOPSIS

La neoyorquina Rachel Chu es invitada por su novio, Nick Young, a la boda del mejor amigo de éste en Singapur. Emocionada por visitar Asia por primera vez, pero también nerviosa ya que conocería a la familia de Nick, lo que Rachel descubre es que Nick ha olvidado mencionar que no solo es el heredero de una de las familias más ricas del país, sino también uno de sus solteros más buscados. Rachel es el objetivo de los celos de toda la jóvenes de la alta sociedad de Asia y, peor aún, la propia madre de Nick desaprueba también esta relación. Si bien el dinero no puede comprar amor, definitivamente puede complicar las cosas... Adaptación del best seller de Kevin Kwan sobre tres familias ricas de China que se preparan para la boda del año.

Set it up (Cómo deshacerte de tu jefe)

La puedes ver en: Netflix

SINOPSIS

Dos empleados de una empresa, que trabajan sin descanso por la cantidad de cosas que les mandan sus jefes urden un plan para que sus insufribles jefes los dejen en paz: hacer que se enamoren.

The Big Sick (La gran enfermedad del amor)

La puedes ver en: Prime Video

SINOPSIS

Cuenta la historia real de Kumail y Emily, una pareja que se conoce en un espectáculo de comedia. Cuando parecía que todo iba a quedarse en un encuentro de una noche, su relación empieza a avanzar a pesar de las diferencias culturales, complicando las vidas de todos por las expectativas que tenían los padres de Kumail, musulmanes estrictos.

I want you back (Quiero que vuelvas)

La puedes ver en: Prime Video

SINOPSIS

Peter y Emma son dos personaes que acaban de perder a sus parejas. Rotos por la separación y negados a asimilar la derrota amorosa, deciden aliarse para iniciar una reconquista amorosa. Juntos tratarán de sabotear las nuevas relaciones sentimentales de sus exparejas y así poder recuperarlas para siempre.

About Time (Una cuestión de tiempo)

La puedes ver en: Prime Video

SINOPSIS

Tim Lake es un joven de 21 años que descubre que puede viajar en el tiempo. Su padre le cuenta que todos los hombres de la familia han tenido desde siempre ese don, el de regresar en el tiempo a un momento determinado, una y otra vez, hasta conseguir hacer "lo correcto". Así pues, Tim decide volver al pasado para intentar conquistar a Mary, la chica de sus sueños.

Palm Springs

La puedes ver en: Filmin

SINOPSIS

Cuando el desenfadado Nyles y su reticente dama de honor Sarah tienen la oportunidad de encontrarse en una boda de Palm Springs, las cosas se complican al verse incapaces de escapar del lugar y el uno del otro.

Ruby Sparks

La puedes ver en: Disney+

SINOPSIS

Calvin es un joven novelista que consiguió un extraordinario éxito al iniciar su carrera pero al que ahora se le resiste la escritura, así como su vida romántica. Por fin, Calvin logra superar su bloqueo y crea un personaje llamado Ruby, que le sirve de inspiración. Cuando, aproximadamente una semana más tarde, encuentra sentada en su sofá a Ruby en carne y hueso, Calvin se queda absolutamente alucinado al ver que sus palabras se han convertido en una persona que vive y respira.

Y de repente tú (Trainwreck)

La puedes ver en: Rakuten y Apple TV+ con suscripción

SINOPSIS

Desde pequeña, Amy ha oído a su padre decir que la monogamia no es un estado realista. La periodista vive de acuerdo con las creencias de su padre, disfrutando de una vida sin ataduras, libre de aburridas promesas románticas. Sin embargo, ha llegado a un punto muerto. Cuando descubre que se está enamorando del hombre al que dedica un artículo, un encantador y exitoso médico deportivo llamado Aaron Conners, Amy se replantea sus creencias y su estilo de vida.

A todos los chicos de los que me enamoré

La puedes ver en: Netflix

SINOPSIS

La joven Lara Jean Covey se ha dedicado durante toda su vida a escribir cartas a todos esos chicos con los que tuvo una relación fallida o ni siquiera consiguió tener algo. Todas esas cartas las guarda en una caja que solo ella conoce.

Y nadie más que tú

*La número 11 es un bonus track, pues no se trata exactamente de una comedia. Pero lo que le falta de comedia lo tiene de romántica y pese a sus famosos protagonistas, no es muy conocida. Dale una oportunidad para esos días más de mood dramedia.

La puedes ver en: Netflix

SINOPSIS

Abbie y Sam son almas gemelas desde que tienen ocho años. Su destino estaba claro: estar juntos para siempre. Pero las cosas se ponen difíciles cuando la muerte se cruza en su camino. Cuando el futuro que imaginaban se trunca trágicamente, su relación se enfrenta a una prueba definitiva.

