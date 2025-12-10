Muere a los 42 años Chad Spodick (Finding Prince Charming): Estas son las causas de la muerte

El pasado 4 de diciembre se daba a conocer la repentina muerte de Chad Spodick, quien fuera concursante del reality Finding Prince Charming, a los 42 años.

La triste noticia la hizo pública su familia a través de GoFundme donde intentan recaudar fondos para hacer frente a los gastos junto al siguiente mensaje:

"Nos destroza el corazón compartir la devastadora noticia de la pérdida de nuestro hermoso, amable y generoso hijo, hermano y amigo Chad. Su fallecimiento fue repentino y desgarrador, y aún nos cuesta comprender un mundo sin su luz".

"Chad era el tipo de persona que se entregaba por completo a los demás. Animaba a sus amigos, animaba a todos a su alrededor a crecer, a defenderse y a creer en su propio valor. Su amor por los animales era incomparable: se preocupaba profundamente por cada criatura, especialmente por sus cuatro queridos perros y su pájaro, Cosmo".

"El mundo era más brillante con Chad, y quienes tuvieron la suerte de conocerlo sintieron la calidez de su corazón cada día. Deja atrás a su madre, Felice, quien ahora enfrenta no solo un dolor inimaginable, sino también la inesperada carga financiera de los preparativos del funeral y los gastos de manutención. Nos unimos como comunidad para apoyarla a ella y a los animales de Chad en este momento tan doloroso", terminaba. Actualmente han recaudado cerca de 29.000 dólares.

Tras la noticia varios medios estadounidenses han compartido cuál habría sido la causa de la muerte de Chad. Así, EW revela que Spodick se habría suicidado.

Además, de explicar que el caso sigue abierto después de ponerse en contacto con un portavoz del departamento de policía de Boca Ratón. Aunque no han salido a la luz más detalles.

Chad Spodick formó parte del reality Finding Prince Charming, emitida su única temporada en el año 2016 en Logo, y que estaba presentado por el exmiembro del grupo NSYNC Lance Bass de NSYNC.