Los testamentos, la secuela de El cuento de la criada: Fecha de estreno, protagonistas y sinopsis

Los testamentos, la nueva serie dramática original del creador y los productores ejecutivos de El cuento de la criada, llega en exclusiva a Disney+ el 8 de abril, con el estreno de sus 3 primeros episodios, seguidos de nuevos episodios cada semana.

Los testamentos es la continuación de El cuento de la criada y está basada en la novela homónima de Margaret Atwood. Narra la historia sobre el paso a la madurez de una nueva generación de mujeres adolescentes de Gilead.

La serie sigue a dos adolescentes, Agnes, obediente y piadosa, y Daisy, una recién llegada procedente de fuera de las fronteras de Gilead. Mientras recorren los opulentos pasillos de la escuela preparatoria de élite para futuras esposas dirigida por la tía Lydia, un lugar donde la obediencia se impone de manera brutal y siempre bajo el amparo de la fe— el vínculo que nace entre ellas se convierte en el catalizador que transformará su pasado, su presente y su futuro.

Los testamentos, la secuela de El cuento de la criada | Disney+

Los testamentos está protagonizada por Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien.

La serie ha sido creada por el showrunner y productor ejecutivo Bruce Miller, y producida por Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears y Mike Barker, quien también dirige los tres primeros episodios. Los testamentos es una producción de MGM Television.