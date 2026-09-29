La familia de Kaia Gerber, "muy preocupada" por la actriz, temen que no consiga superar la muerte de su hermano Presley con 27 años

La familia de Cindy Crawford está viviendo unos días especialmente difíciles tras la muerte de Presley Gerber, de 27 años. El joven ha fallecido en un centro de rehabilitación de Santa Mónica por una posible sobredosis, un caso que las autoridades siguen investigando. Ahora, todas las miradas están puestas en su hermana pequeña, Kaia Gerber, que está completamente destrozada por la pérdida.

Según publica el Daily Mail, los problemas de Presley con las adicciones comenzaron durante su adolescencia. Durante años, sus padres han intentado ayudarle a salir adelante y, al mismo tiempo, han procurado que Kaia no tuviera que pasar por una situación parecida. "Querían asegurarse de que Kaia nunca tuviera que enfrentarse a los mismos problemas que Presley, así que siempre han estado muy pendientes de ella", ha contado una fuente cercana a la familia.

Los hermanos Presley Gerber y Kaia Gerber | Instagram Presley Gerber

Ahora, la actriz y modelo, de 25 años, estaría teniendo muchas dificultades para asimilar que su hermano ya no está. Ambos mantenían una relación muy especial y ella siempre ha hablado de Presley como su "mejor amigo". Una pérdida que todavía le cuesta creer y que mantiene en vilo a sus seres queridos.

"Kaia está muy triste. Le cuesta creer que su hermano se haya ido para siempre. Todavía no termina de asimilarlo y, comprensiblemente, es muchísimo que procesar", ha explicado la misma fuente.

La preocupación por la joven es cada vez mayor, aunque cuenta con el apoyo de las personas más cercanas. "Toda la familia está preocupada por Kaia. Temen que no sea capaz de sobrellevar todo esto, pero tiene una buena red de apoyo a su alrededor. Hay amigos de toda la vida que están intentando animarla", ha añadido el informante.

Sus padres y su pareja, el actor Lewis Pullman, están siendo algunos de sus grandes apoyos en estos momentos.

El dolor también está afectando a su trabajo. Según el Daily Mail, Kaia ha decidido dejar sus compromisos profesionales en un segundo plano para centrarse en afrontar la muerte de su hermano.