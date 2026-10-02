Mike Faist, actor de Challengers, explica el motivo de su desaparición durante dos años tras el éxito de la película

Mike Faist ha reaparecido para hablar sobre la presión mediática que experimentó tras el arrollador éxito de Challengers, la película centrada en el mundo del tenis lanzada en 2024 que coprotagonizó junto a Zendaya y Josh O'Connor.

Tras sumar ese proyecto a sus trabajos en la producción de Broadway Dear Evan Hansen y la adaptación cinematográfica de West Side Story dirigida por Steven Spielberg, el actor de 34 años decidió alejarse del foco mediático durante dos años para sobrellevar la presión del estrellato.

Mike Faist junto a Zendaya | Getty

Hubo rumores de que podría participar en la película de DC, Sgt. Rock, con Guadagnino y el guionista de Challengers, Justin Kuritzkes, pero el proyecto no se concretó.

Ahora, en una reciente entrevista concedida a GQ este 30 de septiembre, Faist ha abordado abiertamente los motivos de su parón personal: "Me ha quedado muy claro que hay un momento en el que simplemente necesito parar y resituarme, probablemente por mí mismo. Hay demasiado ruido en esta industria y en el mundo".

Respecto a cómo gestionan otros compañeros de profesión el ritmo de trabajo tras un gran éxito, el intérprete explicó su propia perspectiva: "Creo que mucha gente hace una cosa y luego redobla la apuesta y pasa a la siguiente. Buscan mantener el impulso. No creo tener esa resistencia. No soy precisamente un corredor de maratón".

El actor confesó además que tuvo serias dificultades para lidiar con la atención constante del público mientras promocionaba la película por todo el mundo con sus compañeros de reparto, lo que transformó negativamente la forma en que interactuaba en su día a día.

"Antes, podías salir a la calle, ir a la cafetería del barrio, charlar con cualquier persona y ser quien quisieras", explicaba Faist. "Me encantaba moverme por el mundo con anonimato y poder hablar con desconocidos sin que supieran quién era, porque, por alguna razón, eso me permitía ser aún más sincero con ellos".

Sin embargo, la exposición mediática cambió esa cercanía: "Y luego, es como que te señalan y dicen: '¡Anda, tú eres ese tío!'", añadió. "Y piensas: Supongo que a partir de ahora tendré que llevar gorra'".

Finalmente, aunque el intérprete se ha mostrado satisfecho con su próximo proyecto, la miniserie de Netflix Al este del Edén, admitió que le preocupa nuevamente la atención que recibirá al volver: "Esta es la parte que no sé cómo llevar. La verdad es que me resulta mucho más fácil ponerme en la piel de un personaje y exponerme ante el mundo que ser yo mismo".