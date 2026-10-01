Jesse Williams desata los rumores sobre el nombre de su bebé junto a Alejandra Onieva con un divertido vídeo familiar

Jesse Williams y Alejandra Onieva atraviesan uno de los momentos más dulces de su vida tras haberse convertido recientemente en padres de su primer hijo en común.

La pareja, que ha llevado con total discreción la llegada de su bebé, continúa compartiendo pequeños y divertidos momentos de su día a día familiar en Madrid, donde el actor estadounidense se encuentra plenamente integrado en el entorno de la intérprete española.

Una muestra de esta bonita etapa ha sido la última publicación compartida por el actor en su cuenta de Instagram, un vídeo cargado de humor doméstico que no ha tardado en llamar la atención de sus seguidores.

En el primer vídeo del carrusel, Jesse Williams aparece recreando una escena inspirada en la película Do the Right Thing, abriendo el frigrorífico de la cocina para coger los biberones del recién nacido.

Mientras tanto, en el ambiente familiar se escucha de fondo a la madre de Alejandra Onieva hablando en español sobre el menú que está preparando: "Estoy haciendo la tortilla de patata cuando viene mi nieto a Madrid", a lo que la propia Alejandra le responde entre risas especificando cómo la prefiere: "Con más cebolla mamá"

En ese instante, Williams interviene en inglés con tono cómico marcando sus preferencias sobre la crianza de su bebé, imitando la famosa escena de la película: "Inglés, inglés.... quiero que mi hijo hable inglés", recibiendo un espontáneo "sinvergüenza" por parte de su familia política.

Acto seguido, el intérprete pronuncia una frase que ha disparado todas las especulaciones sobre cómo se llama el pequeño: "Ya bastante malo es que se llame Héctor".

Entre biberones, ambiente hogareño y el guiño a la gastronomía española con una tortilla de patatas, la reciente paternidad de Jesse Williams y Alejandra Onieva suma así un primer y divertido capítulo en las redes, dejando en el aire la gran duda de si finalmente Héctor ha sido el nombre elegido para su primer hijo.