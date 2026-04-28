El emotivo discurso de Zahara a su madre, Angelina Jolie: "Agradecida de haber tenido un referente de lo que es una buena persona"

La hija mayor de Angelina Jolie ha vuelto a dejarse ver en público, y esta vez con su madre muy cerca. Zahara, de 21 años, ha participado en un evento universitario en Spelman College, una cita en la que ambas tomaron la palabra y compartieron protagonismo.

El momento, organizado por la sorority Alpha Kappa Alpha, se ha hecho viral en redes, por la gran emotividad del discurso con la que habla de su madre.

Sobre su relación con Jolie, Zahara afirma: "Mi madre y yo tenemos una relación única, casi de almas gemelas, que es difícil de poner en palabras". Y añadió: "Estoy agradecida de haber tenido un referenteque me ha enseñado lo que significa ser una buena persona".

También repasó su historia familiar y el entorno en el que ha crecido: "Fui adoptada con seis meses y me dieron a algunas de las personas más especiales y cariñosas como hermanos, con una madre que nos educó en el valor de ayudar a los demás, ser amables y esforzarnos siempre por crecer como personas".

La adopción de Zahara en Etiopía en 2005 fue realizada por Jolie y su entonces marido, Brad Pitt. Junto a ella, la familia la forman sus hermanos Maddox, Shiloh, Pax y los mellizos Knox y Vivienne.

Más allá de la exposición mediática que siempre ha rodeado a la familia, la joven también quiso hablar de cómo han conseguido mantener ciertos espacios de intimidad madre e hija: "Puede ser difícil encontrar esos momentos especiales e íntimos sin sentirse abrumadas por la cantidad de ojos que están puestos sobre nosotras". Aun así, asegura que eso nunca ha frenado la implicación de Jolie en su vida: "Eso nunca ha impedido que mi madre se interese por todo lo que estoy aprendiendo dentro y fuera de las aulas en Spelman".

El discurso cierra con un mensaje lleno de orgullo: "Es la mujer más generosa, cariñosa y comprensiva a la que puedo llamar mamá. Recuerdo una cita que vi hace años que decía 'Soy una mujer fuerte porque una mujer fuerte me crió'. Gracias, mamá".

A día de hoy, la relación con Brad Pitt es prácticamente inexistente. Todos ellos se mantienen mucho más unidos a su madre, Angelina Jolie, con quien han construido un vínculo muy estrecho en los últimos años, como ha trascendido en la batalla legal por el divorcio.

De hecho, varios de los niños han ido dejando de usar el apellido Pitt, incluyendo a Vivienne y Maddox, que ha sido el que más se ha posicionado públicamente contra su padre.

En 2023, cuando Zahara ingresó en su hermandad, ya se presentó en un vídeo diciendo: "Me llamo Zahara Marley Jolie", dejando entrever que también ha optado por prescindir de ese apellido.