Antonio Banderas responde si tiene planeado casarse tras la boda de su hija Stella

En octubre Antonio Banderas celebró uno de los días más emotivos para su familia, la boda de su hija Stella del Carmen. La joven decidió casarse en España, teniendo este guiño con los orígenes de su padre, concretamente en Valladolid.

Ahora, el actor está presentando su nueva obra de teatro en Málaga, el musical Godspell, y mientras hablaba sobre la situación del teatro el actor también comentó con la prensa algún que otro aspecto.

Así, le preguntaron si tras haberse casado su hija él no tenía planes de boda con su novia, la holandesa Nicole Kimpel con la que lleva 11 años de relación. Ya que, como dice el dicho, de una boda sale otra.

Banderas respondió un contundente ¡no! entre risas. Además, el malagueño también habló sobre el momento más emotivo en la boda de su hija: "Todos pero el momento quizás de llevarla del brazo al altar", ha compartido.

Antonio Banderas se ha casado 2 veces. Primero con la actriz Ana Leza con la que estuvo desde 1987 hasta 1996 y después con Melanie Griffith con la que se casó tras conseguir su divorcio y estuvieron juntos hasta el año 2014.