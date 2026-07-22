¿Qué personaje interpreta Sadie Sink en SpiderMan: Brand New Day? La actriz aparece junto a Tom Holland y el resto del reparto

La llegada de Sadie Sink al Universo Cinematográfico de Marvel se ha convertido en una auténtica incógnita tras la decisión de la productora de ocultar por completo qué personaje encarnará la actriz de Stranger Things.

Aunque el director Destin Daniel Cretton ha defendido en una entrevista a Rolling Stone la confidencialidad asegurando que "hay una razón muy válida para no revelar a quién interpreta Sadie Sink".

Continuó el director: “Y no creo que se enfaden por eso. Creo que pensarán: Me alegro de no haberlo sabido". Es por esto que los espectadores ya han empezado a barajar cuatro grandes posibilidades para su debut.

La hipótesis que cobra más fuerza en internet es que la actriz de 24 años dé vida a una joven Jean Grey, un movimiento clave que abriría de par en par las puertas a la llegada de los X-Men al MCU.

No obstante, otros seguidores apuestan por la reaparición de la icónica Gwen Stacy como nuevo interés amoroso de Peter Parker.

Otras de las teorías sobre el multiverso señalan que podría interpretar a Mayday Parker, la hija superheroína de SpiderMan en una línea temporal alternativa, o incluso a Rachel Summers, la poderosa viajera del tiempo descendiente de los mutantes.