No solo Vaiana 2: el aluvión de secuelas que se nos viene con Mufasa, Sonic, El señor de los anillos y mucho más

A falta de unas pocas semanas para terminar este 2024, la películas más taquillera a nivel mundial de este año ha sido Del revés 2, seguida de Deadpool y Lobezno, Mi villano favorito 4, Dune: Parte 2, Godzilla y Kong: el nuevo imperio y Kung Fu Panda 4. Mientras, en estos momentos triunfan en las salas de cine Vaiana 2 y Gladiator II. No es difícil encontrar el denominador común: es imposible escapar ante el aluvión de secuelas.

Podríamos quejarnos de que esto se debe a una escasez de ideas en Hollywood o de un miedo atroz a asumir riesgos y apostar por productos nuevos que no lleven detrás una marca conocida (el otro boom del momento, Wicked, es el inicio de una saga, pero basada en un musical y en un universo de sobra conocido), pero sería una verdad a medias. Porque todo este enorme chiringuito cinematográfico de segundas, terceras y cuartas partes no se sostendría sin el apoyo del público que está yendo en masa a los cines para ver nuevas entregas de las aventuras de unos personajes que ya conoce.

Y lo hace, además, sin importarle demasiado si estas secuelas están realmente a la altura del original: Del Revés 2 reventó la taquilla a pesar de que muchos críticos, a los que no le faltaba la razón, señalaron que esta segunda parte tiene una estructura calcada a la primera pero mucho menos inspirada, mientras que Vaiana 2 es, directamente, un corta y pega de un material pensado como serie de televisión para Disney+ y recauchutado para ganar dinero a base de entradas de cine.

En televisión tampoco nos libramos: acaba de estrenarse Tripulación Perdida, enésima propuesta de la franquicia Star Wars en Disney+, esta vez apelando a la nostalgia por las aventuras clásicas de los ochenta y noventa de Amblin, está en emisión la serie Dune: La profecía en Max, ambientada en el mismo universo que el Dune de Denis Villeneuve, y ha concluido recientemente la emisión de El Pingüino, spin-off del villano de The Batman de Matt Reeves.

Por supuesto, la máquina de churros de secuelas, precuelas y spin-offs no va a parar.

Mufasa: El rey león

La estrategia de Disney de rehacer sus clásicos como películas "live action" se ha probado más que rentable: en 2019, recaudó 1.650 millones de dólares. Así, es lógico que no solo sigan haciendo nuevas versiones de películas queridas (la de Lilo y Stitch llegará en mayo) sino que estiren el chicle por otros sitios. En el caso de los leones, con otra cinta de acción real (que, siendo rigurosos, es más CGI que carne y hueso) titulada Mufasa: El rey león que nos contará los orígenes de Mufasa, Scar, Sarabi, Rafiki y Zazú en una nueva aventura. Sí, está destinada a ser el taquillazo navideño de este año, con su estreno previsto para el 20 de diciembre.

Sonic 3: La película

También para Navidades, concretamente estrenándose el 25 de diciembre, llega una nueva entrega de Sonic, basada en el icónico videojuego de SEGA. Continuando la historia de Sonic, Tails y Knuckles, esta secuela explora su enfrentamiento contra el Dr. Robotnik, quien regresa con un plan aún más ambicioso y la ayuda de Shadow, el erizo oscuro y misterioso que debuta en la franquicia.

El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim

Si el universo de Tolkien se ha expandido en televisión a través de Los anillos de poder, que emitió hace poco en Prime Video su segunda temporada, ahora lo hará en los cines con la película animada. Ambientada 250 años antes de la trama de El Señor de los Anillos, la historia se centra en Helm Manomartillo, el legendario rey de Rohan, y los hechos que llevaron a la construcción del icónico Abismo de Helm. La película promete explorar la valentía y el sacrificio de los Rohirrim en su lucha contra un temible enemigo que amenaza su reino. Aquí la podremos ver a partir del 12 de diciembre.

Kraven El Cazador

Aunque esta película sea la primera sobre el personaje que le da título, no es ni mucho menos ajena a esto de las franquicias, ya que se trata de la nueva entrega del universo de Spider-Man de Sony. Si este mismo 2024 se estrenó Venom: El último baile, ahora se intentará explorar (y explotar) a otro villano, en este caso el encarnado por Aaron Taylor-Johnson. A partir del 13 de diciembre, recibirá en las salas de cine con acción, violencia y un nuevo enfoque al personaje que pasa al centro de la historia.

Y en 2025...

Si todas esas secuelas nos llegarán de golpe en fechas cercanas a la Navidad, cuando pasemos al siguiente año no se habrá terminado el aluvión. Por ejemplo, Marvel tiene preparada para febrero Capitán América: Brave New World y ya hacia mayo llegará Thunderbolts*. También en febrero se estrenará Paddington en Perú, en mayo se espera que Misión Imposible: Sentencia Final se convierta en un taquillazo, en junio la saga John Wick se expandirá con Ballerina, protagonizada por Ana de Armas, y en julio tendremos más dinosaurios con Jurassic Park: Rebirth. El ritmo no para.