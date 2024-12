Las mejores peores pelis navideñas, maravillosas para sofá y mantita, que puedes ver en atresplayer

El mes de diciembre ya está aquí, y ya podemos comprar los primeros turrones, colocar el árbol de Navidad y el Belén o poner las luces en nuestros balcones. Y sí, también es la época de hacernos un chocolate calentito, acurrucarnos en el sofá, taparnos con la manta y disfrutar de una (o varias) películas navideñas.

Todos sabemos que no son las mejores películas del año, vale, pero nos proporcionan un entretenimiento sencillo y confortable que en estas fechas apetece mucho. Por ello, te recomendamos cinco títulos de películas navideñas que puedes encontrar en atresplayer, algunos de ellos con caras que te resultarán muy familiares.

Navidad por contrato

Navidad por contrato en atresplayer | atresplayer

Si viste la serie One Tree Hill, Navidad por contrato te va a chiflar, ya que reúne a cuatro de sus protagonistas en una película romántica navideña. La actriz Hilarie Burton, que encarnaba en aquella ficción a Peyton Sawyer, interpreta aquí a una mujer que cortó con su novio recientemente, pero este ya tiene una nueva pareja. Por ello, teme volver a su casa por Navidad, en Luisiana, y encontrárselos, así que firma un contrato con el hermano de su mejor amiga, un escritor guapísimo, para que le acompañe. Este no es otro que Robert Buckley, Clay Evans en One Tree Hill, mientras que también veremos a Antwon Tanner y Danneel Ackles, quienes fueron Skills y Rachel en la mítica serie teen.

Puedes verla aquí.

Navidad en las tierras altas

Navidad en las tierras altas en atresplayer | atresplayer

La protagonista de Navidad en las tierras altas, Blair Henderson (encarnada por Brooke Burfitt), está en un aprieto: trabaja en una empresa de perfumería que le ha encargado descubrir la fórmula de un perfume propiedad de un conde irlandés. Para lograr su cometido se irá hasta Irlanda, fingiendo ser una periodista que prepara un reportaje sobre la familia, pero allí todo cambiará, ya que conocerá al apuesto Conde, Alistair McGregor (Dan Jeannotte), y ambos se gustarán. Como curiosidad, la cinta no está rodada en Irlanda sino en Escocia, más concretamente en el Castillo de Glamis, el mismo en el que se crió Isabel Bowes-Lyon (la madre de Isabel II de Gran Breataña) y en el que tuvo a su hija Margarita.

Puedes verla aquí.

Siempre es Navidad

Siempre es Navidad en atresplayer | atresplayer

Si algo funciona en las películas de Navidad es la fórmula de una pareja en la que uno es un apasionado de estas fiestas y el otro la odia o, al menos, está muy ocupado con otras cuestiones como para disfrutarla. Y esa es la fórmula que sigue Siempre la Navidad, donde tenemos a Sophie (Chelsea Hobbs), productora de reality shows adicta al trabajo, y a Will (Christopher Russell) un hombre que celebra la Navidad cada día del año. Ella tiene que hacer un reality sobre él y, por el camino, se enamoran. Una peli para ver cómo funciona la televisión por dentro.

Puedes verla aquí.

Navidad en Graceland

Navidad en Graceland en atresplayer | atresplayer

Para los fans de las pelis navideñas más melómanos recomendamos Navidad en Graceland, ambientada en la mítica ciudad en la que vivió Elvis. La historia sigue a Laurel (Kellie Pickler), una ejecutiva de negocios de Chicago que viaja a Memphis para adquirir un banco, pero allí se encontrará con viejo amor, Clay (Wes Brown), promotor musical. Él, por cierto, os puede sonar porque ha salido en bastantes series en papeles secundarios, como por ejemplo en True Blood donde interpretó a Luke McDonald durante siete episodios.

Puedes verla aquí.

Feliz y radiante

Feliz y radiante en atresplayer | atresplayer

Y esta es para los más golosos, ya que Feliz y radiante se ambienta en una empresa de dulces que produce bastones de caramelo. La lleva una mujer llamada Cate, cuya madre le está organizando un montón de citas a ciegas. Entonces aparece Gabe, un consultor que va a ayudarla a reflotar su empresa, aunque ella le confunde con otra cita. La protagonista es Jodie Sweetin, muy conocida por interpretar a Stephanie Tanner en Padres forzosos y Madres forzosas, mientras que él es Andrew Walker, a quien seguro le habrás visto en otras muchas pelis navideñas.

Puedes verla aquí.