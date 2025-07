Shia LaBeouf revela los 3 inesperados actores de Hollywood que lo ayudaron con su adicción: "Me mantuvieron con vida"

Shia LaBeouf saltó a la fama en la década de los 2000 como estrella infantil de Disney Channel en la serie Even Stevens y su popularidad creció aún más con su participación en éxitos como Transformers, Disturbia o Corazones de acero consolidándose como uno de los actores jóvenes más prometedores de Hollywood.

Sin embargo, su carrera se ha visto marcada por una serie de polémicas desde mediados de la década de 2010, cuando LaBeouf fue arrestado en varias ocasiones por altercados públicos, consumode alcohol y desobediencia a la autoridad.

En 2020, fue acusado por su expareja, la cantante FKA twigs, de abuso físico y psicológico, lo que supuso unpunto de inflexión en su vida, reconociendo su lucha contra el alcoholismo y buscando tratamiento.

Años después el actorha revelado los nombres de las tres grandes estrellas de Hollywood que le han ayudado y han sido claves en su recuperación: Mel Gibson, Sean Penn y Josh Brolin.

Mel Gibson | Europa Press

"Estos tipos me ayudaron a mantener la sobriedad. Me rodearon y me mantuvieron con vida", contaba Shia a The Hollywood Reporter.

LaBeouf mostraba un cariño especial por Mel: "Mucho respeto y mucho cariño. Siempre ha sido muy cariñoso conmigo", decía. "Me sostuvo la mano cuando más lo necesitaba".

"Sean también apareció y me motivó a hacer de esto una obra de teatro", contaba sobre Penn. "Estaba jodidamente asustado cuando esto empezó".

Sean Penn | Gtres

Josh Brolin también formó parte de este círculo de apoyo, aunque LaBeouf no ha detallado la manera en la que lo ayudó, sí lo ha incluido entre los que estuvieron cerca de él durante su proceso de sobriedad.

LaBeouf parece estar reconstruyendo su vida, buscando estabilidad y rodeándose de personas que le brindan apoyo real, en su caso tres personas que han vivido en primera o segunda persona la situación por la que ha pasado LaBeouf.

Gibson dejó el alcohol en 2010, Brolin las drogas en 2013 y Penn ayudó a su hijo en su desintoxicación de la metanfetamina.