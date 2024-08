Sharon Stone aclara qué le ha pasado tras aparecer con el ojo morado: "Sé que estáis preocupados"

Sharon Stone, la legendaria actriz de Instinto Básico que recientemente había sido tendencia tras rememorar su icónico cruce de piernas en la película, lo ha vuelto a ser tras subir una foto con un ojo morado a su perfil de Instagram.

Tras subir la publicación, dejó a todos sus fans preocupados, debido a que los problemas de salud de la actriz no han estado ajenos a nadie desde que confesara que sufrió un derrame cerebral o que le detectaron un tumor, como te contamos en el vídeo de la notica.

En la fotografía se veía a la actriz posando con un ojo morado en la puerta de un ascensor. En el pie de foto, Stone añadió estas palabras: "Este viaje ha sido duro, pero yo soy más fuerte".

Recientemente, Stone ha tranquilizado a sus fans subiendo un vídeo a su perfil de Instagram en el que actualiza el estado de su ojo y aclara cómo se lo había magullado:

"Sé que todos estáis preocupados por cómo me quedé con el ojo morado, así que he pensado en decíroslo. He estado en tantos hoteles y tantos países... Me levanté en mitad de la noche para orinar, no sabía dónde estaba y me golpeé la cara contra el mármol", ha comentado la actriz.

Stone ha enfatizado en que nadie le ha hecho daño y que, a pesar del incidente, está disfrutando de su viaje: "No, nadie me hizo nada y sí, estoy bien y me lo estoy pasando genial y me están recibiendo muy bien en mi viaje en todos los lugares a los que he ido y me lo estoy pasando genial".

Acto seguido Stone se ha bajado las gafas de sol que llevaba puestas y ha enseñado su ojo: "Está mejorando, pero realmente es un ojo morado muy bonito".

Para finalizar, Sharon ha bromeado sobre el incidente y le ha agradecido a sus seguidores su preocupación: "Deberías ver lo que le hice a ese piso de mármol. Muchas gracias por preocuparte por mí, yo también me preocupo por ti. Gracias".

Sharon Stone, con su característico humor, ha tranquilizado a sus seguidores demostrando que incluso en los momentos difíciles, puede mantener una actitud positiva y seguir disfrutando de sus viajes.