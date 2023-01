La canción de Shakira atacando a Piqué llena las redes de memes de cine y series

La cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué han sido dos de los nombres más comentados del 2022 por todo lo que ha ocurrido con la pareja en su vida personal.

Ahora, Shakira acaba de romper Internet con el lanzamiento de 'BZRP Music Sessions #53', su colaboración con el DJ Bizarrap que no ha dejado nada a la imaginación en cuanto a revelar cómo se siente.

Shakira ha colado entre acorde y acorde frases como "Esto es pa que te mortifique, mastica y traga pa que no pique" o "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena", haciendo referencia a la nueva pareja de Piqué, Clara Chía, con quien presuntamente le fue infiel.

Como era de esperar estos versos poco sutiles están corriendo como la pólvora en redes sociales, donde hasta cuentas de plataformas se han unido a la conversación donde un gran número de usuarios está utilizando memes de míticos títulos para hacer bromas sobre la telenovela de comienzo del año.

La cuenta de Amazon Prime Video Latinoamérica ha sido de las primeras en animarse a subirse al carro, con una imagen de Homelander de 'The Boys'.

También la de Disney+, con escena de su éxito 'Luca'.

No ha faltado tampoco Filmin, con un hilo entero de gifs clásicos.

Pero los usuarios tampoco han decepcionado, con memes míticos de la cultura popular de series como 'Aquí no hay quien viva', 'Paquita Salas', 'Los padrinos mágicos', 'Los Simpson', 'Bob Esponja', 'Las Supernenas', el film 'Midsommar' y todo lo que te puedas imaginar.